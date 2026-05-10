台灣研究揭兒童不幸福真相：父母情緒不穩　生活單一化成關鍵因素

臺師大KIT十年研究指出，台灣兒童整體幸福感雖偏高，但仍有約一成孩子處於低幸福狀態。研究顯示，父母情緒不穩、親子互動不足、3C使用過度、生活經驗單一及人際關係薄弱，是影響兒童不幸福的主要因素。



由台灣國科會補助、台灣國立臺灣師範大學執行的「臺灣幼兒發展調查資料庫建置計畫」（KIT）公布十年研究成果，揭示台灣兒童幸福感相關議題，調查指出，在滿分10分的評估中，約10%的兒童分數低於6分，顯示仍有一群孩子長期處於主觀幸福感不足的狀態。

兒童幸福不是金錢問題，關鍵在「家庭情緒氣候」

研究進一步指出，影響兒童幸福感的核心並非家庭經濟條件，而是父母的情緒狀態與家庭氛圍。調查顯示，父母憂鬱程度越高，孩子幸福感越低；反之，當父母情緒穩定、感到快樂時，孩子的幸福感也隨之提升，且這樣的影響從幼兒期一路延續至國小階段。

換言之，孩子的不快樂，往往不是因為「缺什麼」，而是長期處在不快樂的情緒環境之中。

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陪伴缺席與衝突升高，低幸福感兒童的家庭樣貌

報告指出，低幸福感兒童在家庭互動上呈現明顯特徵，包括缺乏實質陪伴、親子互動品質低，以及親子衝突頻率較高。

研究也發現，當父母較少回應孩子需求、缺乏共同用餐或日常對話時，孩子較難建立穩定的情感連結，進而影響其對生活的滿意度。相較之下，高幸福感兒童多半來自互動頻繁、關係親密的家庭環境。

這也顯示，「在不在場」與「有沒有互動」，對孩子來說是兩件完全不同的事。

3C過度使用成關鍵風險，年齡越大影響越明顯

調查亦點出當代兒童幸福感下降的重要因素之一：電子產品使用時間。研究顯示，使用3C產品時間越長，兒童幸福感越低，且此現象隨年齡增長更加明顯，尤其在假日與學齡階段差異最為顯著。當螢幕時間逐漸取代人際互動與真實生活經驗，孩子的快樂來源也同步被稀釋。

生活單一與缺乏連結，孩子的世界變得越來越小

除了家庭互動，生活經驗的多寡也被證實與幸福感高度相關。研究指出，若孩子缺乏外出活動、自然接觸或與親友互動等多元經驗，其幸福感普遍較低。同時，人際關係亦是關鍵因素之一。當孩子難以建立友誼、或在人際互動中受挫，其幸福感亦會顯著下降。

這意味著，不幸福的孩子，往往不只是「不快樂」，而是逐漸與世界失去連結。

運動不足與生活失衡，長期累積削弱幸福感

報告也指出，缺乏規律運動的孩子，其幸福感顯著較低。運動不僅影響身體健康，也與情緒穩定與自我感受密切相關，且隨著年齡增長，其影響力更加明顯。當孩子的日常生活被課業與螢幕填滿，缺乏身體活動與情緒出口，幸福感自然難以維持。

綜合十年研究，台灣兒童的不幸福並非源自物質匱乏，而是長期累積的生活結構問題，包括父母情緒不穩、親子互動不足、過度依賴3C、缺乏多元生活經驗與人際連結等。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：台灣兒童幸福十年研究，幸福與否並非家庭經濟條件，而是父母的情緒狀態與家庭氛圍】