9個月大嬰兒嗜睡尿量減少卻長紅疹 母親送院檢查揭保姆涉餵安眠藥

保姆涉餵嬰兒服安眠藥｜有些家長比較忙碌，為了能更好照顧寶寶都會考慮聘請保姆，不過近年新聞偶爾出現保姆疏忽照顧，甚至虐待兒童的事件。近日，內地就發生一宗保姆餵嬰兒服用安眠類藥物，最後被捕的案件。



寶寶變得嗜睡少尿卻異常出紅疹 檢查揭體內含安眠藥成份

據內地媒體報導，浙江一名母親徐女士早前在社交平台發文控訴保姆虐兒。她表示自己9個月大的寶寶被鄒姓的保姆下藥。徐女士指自己用了人民幣7,600聘請保姆，她稱保姆來工作一個月後，寶寶變得異常嗜睡，尿量減少，身上更長了紅疹。她感到情況有異，便帶寶寶到醫院檢查。

檢查結果顯示，在寶寶的血液和尿液都檢驗出「唑吡坦」的成分。「唑吡坦」是一種短效鎮靜安眠藥，主要用於治療短期失眠，在內地被列為第二類精神藥品，需要有醫生的處方才可以從合資格的藥局購買。

保姆否認下藥 目前被警方帶走調查

其後，徐女士與保姆對質，但是對方否認有對寶寶餵服藥物，更表示自己問心無愧。徐女士只好報警求助，她指自己一定會追究到底，現在已經開始聯絡律師。

後來，警方帶走保姆進行調查。當地警署更發表聲明，簡單闡述事件，表示保姆已被帶回警署協助調查，目前正在進一步調查案件。

內地早前曾揭發數宗陪月員暴力對待嬰兒的事件，包括強行灌奶及摔打嬰兒，加上今次事件，令不少父母對相關服務失去信心。