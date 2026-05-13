台灣再度驗出嬰兒食品出事 韓國「IVENET」嬰兒米餅鎘超標17.5％

嬰兒食品｜台灣衛福部食藥署昨日（13日）再度驗出有嬰兒食品鎘超標，韓國嬰兒米餅「IVENET 貝貝」鎘超標17.5％，整批產品被要求全數退運或銷毀。



台灣衛福部食藥署早前驗出日本「龜田嬰兒米果」重金屬鎘介於每公斤0.045至0.074毫克，必須退運或銷毀。昨日（13日），衛福部食藥署再度公佈嬰兒食品「IVENET 貝貝」米餅（台譯艾唯倪）重金屬鎘含量超標的消息。

韓國嬰兒米餅「IVENET 貝貝」 鎘含量超標約17.5%

根據台灣「食品中污染物質及毒素衛生標準」，嬰幼兒穀物類輔助食品的鎘含量不得超於每公斤0.040毫克，日前衛福部食藥署則驗出該批南韓嬰兒米餅的鎘含量為每公斤0.047毫克，超標約17.5%，該批南韓嬰兒米餅整批23.4公斤產品將會全數遭退運或銷毀。

韓國品牌「IVENET」嬰兒米餅。（圖片來源：ivenet官網）

鎘不斷在身體內累積 長期影響腎臟、神經發育及智力

除非鎘攝取量極大，否則不會有急性病徵如噁心、嘔吐、腹痛、肌肉痙攣。但長期攝取之下，隨時影響腎臟、、骨質疏鬆、軟骨症、神經發育及智力。而鎘在人體內的生物半衰期極長，通常在 10 至 30 年之間。

1. 腎臟功能受損

長期攝取鎘容易導致腎小管受損，出現蛋白尿、糖尿、胺基酸尿等慢性腎病變。

2. 骨骼與生長影響

鎘會干擾鈣質的吸收與代謝，影響小朋友的骨骼發育，可能導致骨骼軟化、變形，導致發育遲緩的現象。

3. 神經系統發育

最新研究(鎘對神經發育影響)顯示，早期鎘暴露同智商（IQ）下降、學習障礙、過度活躍（ADHD）有顯著關聯。鎘會穿過血腦屏障，直接干擾大腦神經傳導。