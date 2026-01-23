嬰兒健康｜BB脹氣喊唔停？即看原因及解決方法 肚大唔等於脹氣！
嬰兒肚脹｜BB脹氣一直喊，新手父母們可以如何解決？又應該甚麼情況下需要求醫呢？即看嬰兒脹氣原因與舒緩方法。
新生嬰兒出現脹氣的情況非常高，一般而言每天可以放13至21次的屁。寶寶脹氣會出現肚子鼓脹，食慾不振、嘔奶、排便不順等症狀，同樣會令寶寶感到不適。
脹氣原因
1. 配方奶
由於牛奶屬於鹼性食物，與胃酸中和，容易產生氣體。加上寶寶的腸胃功能尚未成熟，氣體容易累積在體內，又或者是父母們有機會喂奶過量，消化不良導致氣體堆積。
2. 哭鬧
若寶寶經常哭鬧，容易吞入大量空氣，導致脹氣。
3. 母乳
若媽媽食用易產氣體的食物（如豆類、蛋、玉米、花椰菜、洋蔥），亦有機會導致寶寶脹氣。
4. 疾病
便秘、乳糖不耐症、腸胃炎、壞死性腸炎或胃腸阻塞等問題。
5. 奶嘴尺寸不合
奶嘴的開口過大或太小亦有機會讓寶寶在喝奶過程中吞入過多空氣。
初步判斷脹氣兩大關鍵
寶寶的肚子大，不代表就是脹氣。想要判斷是否脹氣，可從兩點下手觀察：
1. 看形狀
爸媽可在寶寶喝完奶的兩小時後，觀察寶寶的肚子狀態，如果發現肚子鼓起來時，肋骨下緣變得明顯，且皮膚緊繃呈現光滑面，是脹氣的機率就很高。
2. 聽聲音
觀察完形狀後，爸媽可一手放在肚子上，用另一隻手敲敲看，倘若發出如同氣球般「波、波、波」的聲音，就表示寶寶真的脹氣了。
預防及改善脹氣方法
● 餵奶注意事項
- 掌握正確的餵奶姿勢與技巧。
- 瓶餵時，確保奶瓶奶嘴清潔、消毒徹底。
● 飲食調整
- 媽媽少吃易產氣食物，
- 避免使用過大或過小的奶嘴尺寸。
- 掌握寶寶的餵食時間，避免寶寶餓到哭着要喝奶。
- 為寶寶補充適量的益生菌，提升腸胃道的好菌，減少腸胃不適。
● 拍嗝與按摩
- 餵奶後記得幫嬰兒拍嗝，有助於將肚子多餘的氣體排出。
- 用指腹在肚臍上方三指處順時針輕柔按摩，可搭配天然嬰兒油。
以下情況需要就醫
若嬰兒出現以下症狀，應立即就醫：
1. 活動力減弱、嗜睡
2. 持續哭鬧超過30分鐘且無法安撫
3. 食慾不振或拒奶
4. 腹部有硬塊或脹痛
5. 嚴重便秘或腹瀉
6. 嘔吐或發燒