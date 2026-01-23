嬰兒健康｜BB脹氣喊唔停？即看原因及解決方法 肚大唔等於脹氣！

嬰兒肚脹｜BB脹氣一直喊，新手父母們可以如何解決？又應該甚麼情況下需要求醫呢？即看嬰兒脹氣原因與舒緩方法。



新生嬰兒出現脹氣的情況非常高，一般而言每天可以放13至21次的屁。寶寶脹氣會出現肚子鼓脹，食慾不振、嘔奶、排便不順等症狀，同樣會令寶寶感到不適。

脹氣原因

1. 配方奶

由於牛奶屬於鹼性食物，與胃酸中和，容易產生氣體。加上寶寶的腸胃功能尚未成熟，氣體容易累積在體內，又或者是父母們有機會喂奶過量，消化不良導致氣體堆積。

2. 哭鬧

若寶寶經常哭鬧，容易吞入大量空氣，導致脹氣。

3. 母乳

若媽媽食用易產氣體的食物（如豆類、蛋、玉米、花椰菜、洋蔥），亦有機會導致寶寶脹氣。

4. 疾病

便秘、乳糖不耐症、腸胃炎、壞死性腸炎或胃腸阻塞等問題。

5. 奶嘴尺寸不合

奶嘴的開口過大或太小亦有機會讓寶寶在喝奶過程中吞入過多空氣。

初步判斷脹氣兩大關鍵

寶寶的肚子大，不代表就是脹氣。想要判斷是否脹氣，可從兩點下手觀察：

1. 看形狀

爸媽可在寶寶喝完奶的兩小時後，觀察寶寶的肚子狀態，如果發現肚子鼓起來時，肋骨下緣變得明顯，且皮膚緊繃呈現光滑面，是脹氣的機率就很高。

2. 聽聲音

觀察完形狀後，爸媽可一手放在肚子上，用另一隻手敲敲看，倘若發出如同氣球般「波、波、波」的聲音，就表示寶寶真的脹氣了。

預防及改善脹氣方法

● 餵奶注意事項

- 掌握正確的餵奶姿勢與技巧。

- 瓶餵時，確保奶瓶奶嘴清潔、消毒徹底。

● 飲食調整

- 媽媽少吃易產氣食物，

- 避免使用過大或過小的奶嘴尺寸。

- 掌握寶寶的餵食時間，避免寶寶餓到哭着要喝奶。

- 為寶寶補充適量的益生菌，提升腸胃道的好菌，減少腸胃不適。

● 拍嗝與按摩

- 餵奶後記得幫嬰兒拍嗝，有助於將肚子多餘的氣體排出。

- 用指腹在肚臍上方三指處順時針輕柔按摩，可搭配天然嬰兒油。

以下情況需要就醫

若嬰兒出現以下症狀，應立即就醫：

1. 活動力減弱、嗜睡

2. 持續哭鬧超過30分鐘且無法安撫

3. 食慾不振或拒奶

4. 腹部有硬塊或脹痛

5. 嚴重便秘或腹瀉

6. 嘔吐或發燒