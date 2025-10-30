食物過敏｜研究發現嬰兒及早接觸花生製食品 可降低食物過敏機率

食物過敏｜《小兒科》（Pediatrics）期刊日前（20日）刊登一項最新研究，分析近12.5萬名兒童過敏數據，發現及早讓兒童接觸過敏原有助減低其日後產生食物過敏的機率。研究更指出，當中有嬰兒自4個月大時接觸花生製食品後，對花生的過敏機率降低約8成。



花生過敏是指人體免疫系統將花生中的蛋白質視為有害物質，過敏症狀通常在接觸花生後幾分鐘到幾小時內出現，當中可能包括皮膚發癢、紅疹等輕微症狀，腹痛、嘔吐等中度症狀，嚴重可致呼吸困難、血壓驟降、意識喪失，甚至致命。

及早接觸過敏原 可助減低食物過敏機率

《小兒科》（Pediatrics）期刊刊登一項由費城兒童醫院研究人員負責的最新研究，研究指出美國自2015年起發表醫學指引建議可從嬰兒4個月時起提供花生製食品，隨後發現近年來幼童對花生過敏的比率有下降的趨勢。根據3歲以下兒童花生過敏比率的數據顯示，從2012年至2015年的1.46%，降至2017年至2020年的0.93%。

研究團隊表示，若及早讓兒童接觸過敏原，免疫系統就可能對其建立耐受性，以減低產生過敏症狀的機率。研究同時提醒家長攝取過敏原的份量無需太多，就能讓免疫系統安全接觸過敏原。不過，若家長有任何疑問，應先向兒科醫生諮詢。