調查揭父母陪子女打機親密度更高　拆解4大相處原則拉近親子距離

不少家長一提到「打機」，便會聯想到沉迷、成績下滑或親子爭拗，因此往往採取限制甚至禁止的方式。然而，香港中華基督教青年會（YMCA）早前發表的「父母與子女同玩電子遊戲促進家庭聯繫」問卷調查報告，卻為現代家庭關係帶來了全新的啟示：與其視電子遊戲為洪水猛獸，家長若能善用其作為媒介，與子女「同玩」，反而能將其轉化為增進溝通、建立信任與情感連結的重要橋樑。



親子同玩電子遊戲親密度更高

調查訪問了超過3,500名家長、兒童及青少年，結果發現父母會與子女同玩電子遊戲（親子同玩）的家庭，其家庭關係及親密度均顯著高於「無同玩」家庭，家長和子女雙方都覺得能夠更加理解對方、與對方合作及溝通。這並不代表要增加孩子的打機時間，而是重點在於「如何一起玩」，把遊戲變成建立關係的橋樑，而不是衝突的源頭。

與其視電子遊戲為洪水猛獸，家長若能善用其作為媒介，與子女「同玩」，反而能將其轉化為增進溝通、建立信任與情感連結的重要橋樑。（Freepik）

「CARE」原則拉近親子距離

家長不需要成為遊戲專家，可參考「CARE」原則作理解及善用，走入子女的世界：

C：Competence（勝任能力）

子女通過遊戲挑戰，即時「升呢」獲取滿足，「機不離手」其實是享受這份能力感。如家長可於同玩時適時肯定孩子的努力，就其策略給予具體的讚賞，讓孩子感受到被父母認同，不但有助加強孩子的自信心，亦有助提升自我形象。

A：Autonomy（自主感）

成長中的青少年，最嚮往擁有「自決」的空間。不論是電子遊戲，還是越野挑戰，讓他們自行探索、理解及完成任務，是自主發展的重要篇章。鼓勵家長善用與子女共同規劃遊戲時間與內容，孩子會感到被尊重與被信任，便更能培養自我管理的能力，減少叛逆與對抗。

R：Relatedness（關聯感）

青少年特別在意朋輩的認同與連結，電玩往往成為與朋友交流、互動的媒介。共同參與電玩，可與朋友擁有共同話題，滿足他們「被接納」的心理需要。父母同樣也可善用同玩，讓孩子感受到被理解與支持，加強情感連繫，提升家庭歸屬感。

E：Entry Point（走進青少年的世界）

家長可嘗試以平等的「玩伴」角色切入，共同參與遊戲，透過這種互動方式，不僅能拉近親子距離，也能讓家長更深入的理解青少年對被認同的渴望，提升溝通與陪伴的有效性。

與其抗拒，不如善用。當家長願意放下成見，走進子女的興趣世界，「打一局機」，也可以成為拉近距離的一個好開始。

作者：香港中華基督教青年會協調幹事、家庭社會工作小組召集人施文欣