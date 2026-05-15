孩子缺乏安全感或與家庭相處有關　心理學家分享5種重要教養觀念

臨床心理學家分享，真正影響孩子成長的是長期家庭相處模式。如果想培養心理健康、有安全感的孩子，父母應從小幫助孩子建立5種重要的心理與情感能力，讓他們日後有面對壓力、挫折與人際關係的心理基礎。



臨床心理學家Dr. Shahrzad Jalali接受《紐約郵報》訪問時表示，父母對小朋友成長影響很大，但如果想培養心理健康的孩子，父母應在孩子成長過程中，幫助他們建立5種重要的心理與情感能力。

她解釋，真正影響孩子成年後性格與心理狀態的，不是單次的教養錯誤，而是長期的家庭相處模式。孩子會形成一種想法：「我要變成這個樣子，才值得被愛。」而這會影響他們日後的自我價值感與人際關係。

5種重要的心理與情感能力

1.無條件的愛與價值感

Jalali認為，無條件的愛是孩子建立健康自我價值感的基礎。當他們感受到愛是穩定存在的，不需要靠努力爭取時，他們會更容易建立健康界限、誠實面對自己的情緒，變得更有韌性，即使面對失敗也不容易心理崩潰。

她指出，父母應把孩子的「行為」與「價值」分開。就算孩子犯錯，父母需要責備或管教都不代表收回愛，應讓子女明白，即使他們犯錯讓父母失望，父母都不會因為這樣而不愛他們。

如果孩子從小認為自己的價值是有條件的，長大後即使能力很強，但內心可能仍然是非常脆弱的，認為休息要靠自己爭取、要對別人「有用」才能被愛，甚至覺得犯錯會令自己失去歸屬感。這些想法最終可能演變成完美主義、過勞、焦慮、過度討好、難以接受愛，而且形成長期的自我否定感。

父母對小朋友成長影響很大，但如果想培養心理健康的孩子，父母應在孩子成長過程中，幫助他們建立5種重要的心理與情感能力。（PhotoAC）

2.情緒被理解與接納

父母經常犯的另一個錯誤是未能接納孩子的感受，她認為理解孩子的情緒非常重要，因為能讓他們知道自己的內心世界是有意義的，他們能掌握自己的感受。

不過，接納情緒並不代表要認同孩子的所有反應，也不代表要放棄界線，而是幫助孩子坦然表達內心感受，不必為有情緒感到羞恥。如果他們的情緒長期被否定，他們可能會忽略自己的真實感受，只在意哪些情緒是可以表現出來、是「正確」的。

3.同理心不等於照顧大人情緒

Jalali提到，同理心對孩子的情感發展至關重要，但不應透過「角色扮演」的方式來培養，即是要求孩子在家中承擔照顧者的責任。

她指孩子應學習辨識他人感受，但不是負責穩定大人的情緒。如果孩子長期承擔照顧他人情緒的責任，長大後可能會變得過度討好他人、界線模糊、長期內疚，甚至容易陷入只得自己不停付出的關係。

4.培養解難能力

很多父母出於關心都會急著替孩子處理所有問題，但父母過度干預反而會削弱孩子的能力。長大後可能會缺乏自信、逃避挑戰，甚至容易被一般的挫折感壓垮，更會形成「無論怎樣努力也沒用」、「在壓力下不能相信自己」的信念。

她建議父母可以陪伴孩子一起思考，例如問孩子覺得有哪些方法可以解決問題，這樣既能表達信任，又能助孩子建立安全感。

5.建立健康自我對話習慣

單純叫孩子「正面思考」，或不斷以「做得好」等空泛說話鼓勵他們，其實難以幫助孩子真正面對挑戰。

如果孩子缺乏健康的自我對話，長大後便容易出現自我批評、災難化思維、甚至在壓力下崩潰，因為他們沒有一套能讓自己穩定下來的思考方式。她指健康的自我對話，是在承認困難的同時仍能穩定自己，例如：

「這件事很難，但我可以一步一步地處理。」

「我犯了錯，但我可以補救。」

「我現在感到焦慮，但焦慮不代表危險。」

她表示，父母最重要是教導孩子，他們的感受是真實的，他們的價值不會因此改變。