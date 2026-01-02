調查揭親子衝突最常見原因　電子產品排首位近9成家庭曾為此爭吵

親子衝突｜現代的父母在育兒上比以往面對更多挑戰，在科技發展迅速的時代，每個家庭都有不少電子產品，而小朋友對電子產品更是毫不陌生。近日一項調查發現，大部分家長與孩子爭執的主要原因是因為電子產品。



調查揭親子衝突最常見爭吵原因

近日，Aura委託Talker Research進行一項調查，訪問了2000名8至17歲美國兒童及青少年的父母，了解他們與孩子最常因為哪些事情爭吵。

在家長的角度，他們主要因電子產品（包括手機、遊戲、社交媒體）與孩子爭吵，佔28%。其次是家務或責任分工佔25%；功課或成績表現佔21%；其他話題佔13%；門禁時間或社交安排佔12%。在孩子的角度，最容易引起衝突的同樣是電子產品相關問題，其他原因的比例與家長的看法大致上一致。

9成家庭因電子產品而爭吵

有接近九成家長表示，曾因孩子使用電子產品而與子女爭吵，但大多數爭執只會維持幾分鐘。當中約一半家長指，每星期都會因同一原因出現衝突。

有38%的孩子表示，他們與父母爭吵，導致他們的電子產品每月至少被沒收一次，讓他們感到沮喪或惱怒。

他們主要的爭執原因主要是螢幕使用時間過長，佔46%，以及睡前使用手機，佔40%。另外，玩遊戲佔了28%、在吃飯或與家人相處時使用電子設備佔了28%、觀看或參與不適合的內容佔25%，以及使用社群媒體佔25%。

有接近九成家長表示，曾因孩子使用電子產品而與子女爭吵，但大多數爭執只會維持幾分鐘。當中約一半家長指，每星期都會因同一原因出現衝突。（Freepik）

6成兒童過去一年曾看極端暴力或死亡內容

有56%的家長認為孩子的上網時間過長，更有46%家長認為科技對孩子的情緒產生負面影響。58%的家長聲稱他們非常了解孩子的網上活動，幾乎所有家長都曾與孩子談論過網路安全。

不過，其實父母的擔心不是毫無道理。有過半受訪兒童表示，若站在父母角度，也會擔心自己的上網情況。有59%的人表示，過去一年曾在網上看到包含極端暴力、嚴重受傷或死亡情節的影片。

Aura的首席醫療官Dr. Scott Kollins表示，孩子從小就開始接觸數位世界，家長需要積極主動助他們培養安全的上網習慣。當孩子開始頻繁使用科技產品，就應儘早與他們討論網絡安全問題。而且孩子應該要知道，無論遇到甚麼問題，都可以隨時向家長表達擔憂。

大部分家長有設定規則及相應後果

大部分家長都設定了使用網絡的規則，包括進行網上消費時都要經家長批准（64%）、限制設備使用時間（50%）、做完功課和家務才可以使用電子產品（49%）、家長需要知道所有密碼（47%）、未滿指定年齡不得使用社交平台（43%）、進行家庭活動時不可使用電子產品（39%）、某些時段不得使用Wi-Fi（19%）。

如果孩子違反了規則，家長亦設有相應的後果，包括沒收設備（66%）、減少螢幕時間（42%）、了解孩子是否遇到困難（34%）。

有71%的孩子覺得父母了解網路安全，但同時有25%人認為父母管得太嚴，4%人則認為父母管得太鬆。

Dr. Scott Kollins認為，單靠限制孩子使用電子產品，其實只是一種治標不治本的方法。如果家長沒有教導孩子自我約束，讓他們明白適時遠離屏幕、負責任地上網的重要性，孩子往往會想辦法繞過規則。