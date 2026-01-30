英國調查揭兒童自理能力差小學仍無法自行進食如廁　書本當手機用

兒童自理能力｜英國調查發現，小學入學兒童的自理能力持續下降，超過四分之一的兒童未能自行如廁、自行進食，甚至將書本當手機用，令人擔憂現今兒童缺乏基本生活技能。



小學兒童自理能力惡化

近日英國一間早期教育慈善機構Kindred Squared，針對英格蘭1000名小學教職員進行一項年度問卷調查，以了解兒童在入學時的準備程度。結果發現，估計2025年，超過三分之一，高達37%的兒童在入學時仍未做好入學準備，比2024年的33%呈上升趨勢。

如廁等生活自理能力不足

調查顯示，2025年入學的兒童中，有約四分之一人未接受過如廁訓練，受訪老師表示，有26%的孩子經常失禁，而部分地區的比例超過三分之一，達36%。有些兒童在入學時更不懂得爬樓梯。

此外，調查也發現，有28%的兒童無法自行進食和飲水，有25%的兒童未能掌握的基本生活技能。上述數據並未包括因殘疾或特殊教育需求導致發育遲緩的兒童。

受訪者估計，他們每日需花約1.4小時為兒童更換尿片或協助如廁。學生欠缺基本生活技能，亦令學校每日損失約2.4小時的教學時間。

書本當手機用 螢幕使用時間過長影響大

除了生活自理能力，受訪教師也在問卷中表示，有28%的兒童不懂得正確使用書籍，有部分人會像使用手機一樣滑動或點擊書頁。

超過一半受訪者認為，螢幕使用時間過長，是導致兒童未能做好入學準備的主因。