由焦慮控制到天賦啟導 五個家庭走出教養困局與重塑關係真實故事

「點解人哋個小朋友咁叻，我嗰個明明有小聰明，但成績永遠唔上心？」、「叫佢練多幾次就發脾氣，真係唔知佢想點！」這些心聲，相信作為家長的你都不會陌生。有時候，看見孩子成績與能力不相稱、容易動怒、不懂與朋友相處，家長難免會心急，擔心他們變成「高能力，低成就」。但其實，他們可能只是「潛能未展的高能力／資優兒童」！



為了幫小朋友尋找方向，家長往往投入了大量時間與資源，卻發現「愈努力，愈無力」，親子關係也變得緊繃。這次，HK01透過訪問五個參加「人類家長學院」計劃後迎來轉機的家庭，聽聽他們如何從焦慮與拉扯中，學會真正「看見」孩子 。

以前面對孩子情緒失控只能「硬碰硬」，盧正翹父母在學會放下執着、先接住情緒後，終於讓家庭氣氛重回平穩，與孩子建立真實關係。

從「情緒風暴」看見衝突的出口

當家長面對失控的情緒時，直覺往往是加壓，但對盧正翹的父母來說，這正是轉變的起點。當問及過去的困境，盧爸爸語氣仍帶點無奈：「一發脾氣，其實咩都再講唔到。」孩子情緒一來就失控，甚至把自己鎖在房內，全家人的心情都跌入谷底。盧爸爸感慨道：「返到屋企見到咁，其實自己都唔開心，又會擔心。」

起初，他們用傳統的「硬碰硬」方式，以為自己惡過小朋友就可以壓住他。但在參與計劃後，盧媽媽迎來了最深刻的覺察，她表示：「我放低咗以前嗰個執着。以前我成日覺得，佢應該要跟我嗰套，但而家我明白，我唔係要佢變成我，而係我要學識點樣配合佢。」當父母學會先處理情緒、認同感受，現在正翹平復情緒的時間明顯短了，整個家也終於穩定了下來。

曾經每天早上都陷入「起床拉扯」的衝突，區梓軒媽媽學會放鬆與欣賞後，梓軒也學會以「深呼吸」調節情緒，親子關係變得像朋友般自在。

從「日常拉扯」看見空間的力量

如果情緒是突發的風暴，那日常細節的拉扯就是長期的內耗。區梓軒媽媽苦笑着分享她的「撞板」經歷。為了處理孩子的情緒問題，她甚麼都試過——聽講座、找社工、問其他家長，但始終難以真正解決。她感嘆：「講出嚟好容易，但做其實好難。」每天早上的起床催促往往演變成衝突，令她充滿無力感。

轉捩點在於區媽媽學會了「放鬆」。她不再死盯着孩子的缺點，而是學會欣賞孩子每一刻。令人驚喜的是，當區媽媽願意退一步，梓軒也跟着進步。小梓軒在訪問中驕傲地表示：「我以前會發脾氣、抌嘢、大叫。但我而家唔會，我會深呼吸三下。」區媽媽形容現在大家平靜了許多，關係「唔似媽媽同仔仔，更加似朋友。」

在嘗試過二、三十種興趣班皆失敗後，李玥霖媽媽終於看見女兒的「創作者」天賦，由擔心孩子不務正業，轉為陪伴女兒在遊戲中發揮創意。

從「三十個興趣班」看見真正的興趣

為人父母最怕就是孩子「執輸」。李玥霖媽媽為了及早發掘女兒天賦，曾替她報讀了約二、三十種興趣班，結果每一次女兒都說「冇興趣」。看着其他小朋友已有成就，自己的女兒卻似乎「乜都未有」，媽媽一度陷入深深的焦慮與比較之中。

「以前我覺得佢打機係不務正業，但而家知道原來佢需要自由時間去創作。」 透過天賦分析，李媽媽發現女兒原來擁有「創作者（Creator）」特質。現在她不僅給予女兒自由創作的空間，還會母女檔一起玩《Minecraft》。玥霖開心地表示：「我鍾意玩Minecraft，因為我可以同媽咪一齊玩，而且媽咪而家會溫柔啲同我講。」李媽媽欣喜，現在九成時間親子關係都充滿愛與開心。

曾因追趕成績而導致關係緊張，陳姿蓓媽媽重新發現女兒具備「明星」潛能後，支持她踏上音樂劇舞台，令原本內向的女兒重拾自信與笑容。

從「成績」看見閃耀的舞台

「以前我最關心嘅，就係佢嘅成績。」陳姿蓓媽媽受訪時坦言，自己曾是名副其實的「成績導向」媽媽，日日夜夜為女兒規劃學習，結果逼得太緊反而引起反抗，成績不升反跌。

在人類家長學院的校長引導下，陳媽媽驚訝地發現，平時不愛表達的女兒，竟有潛藏的「Star（明星）」特質。當陳媽媽放低成績包袱，帶女女接觸音樂劇後，姿蓓仿佛變了個人，自信滿滿地對媽媽說：「你唔使幫我prepare，我唱歌就得㗎喇。」姿蓓分享她的喜悅：「我鍾意音樂劇，因為我可以喺陌生人面前表現自己。」連帶在社交上，她也變得勇於結識新朋友，充滿自信。

面對螢幕時間的溝通困局，梁亮父母透過「溝通四部曲」與孩子達成共識，由管教者轉變為引導孩子認識世界的「成長導遊」。

從「螢幕拉扯」看見溝通的藝術

電子產品幾乎是每個現代家庭的「戰場」。梁亮的父母表示，過去最困難的就是處理「Screen time（螢幕時間）」的拉扯，雙方難以達成共識。學會「溝通四部曲」後，父母懂得先認同孩子的處境、平復情緒，再進入理性溝通。梁媽媽感動地憶述一次轉變：「佢好快已經意識到我有啲唔高興，仲主動同我道歉，亦都畀咗一啲對未來嘅承諾我。」他們不再只是糾正問題，而是清晰了培育方向 。梁媽媽溫柔地說：「我哋而家好似一個導遊，陪住佢成長、認識世界。」

人類家長學院創辦人姜紅娟校長身為資優生家長，深信發掘孩子潛能的關鍵不在於資質，而是在於父母是否有正確的「發現與引導」。她倡導「資優學習法」，幫助家長在不當「怪獸」的前提下，啟導孩子輕鬆取得成就。

人類家長學院打破「資優」迷思 助孩子GO BIG

看完這五個家庭的分享，相信大家都身同感受。其實，想孩子「潛能不被埋沒」，關鍵不在於「資質」，而在於「我們有沒有發現和引導」。「人類家長學院」創辦人姜紅娟校長，本身也是一位資優生媽媽，她深知家長的痛點，因此精心設計了《資優生GO BIG計劃》。這套資優生全人培育課程，旨在透過客觀的評估系統，精準辨識並評估小朋友的天賦所在，幫助家長深入了解孩子「能力與成績不相稱」的成因。

這套資優生全人培育課程，透過G（Goal）、O（Opinion）、B （Balance）、I（Interaction）、G（Grow）五大系統，協助家長看清子女強項，擺脫成績與能力不相稱的現況。

計劃不但提供高效的考試策略，讓小朋友能以最少的練習取得最優異的成績，更會根據每位小朋友的能力與現況，量身打造一套「個別化」的培育藍圖與具體執行步驟，為家長指引清晰的培育路徑。此外，計劃亦致力於建立資優家庭支援群組，讓家長在共同成長的環境中互相交流教養心得，與能力相近的朋友建立社交情緒支援網絡。

學院更憑藉卓越的理念，榮獲「01親子最愛生活品牌大獎2024」之「最愛資優兒童及家長教育服務品牌大奬」，以及「01好生活品牌及服務大獎2025」之「人氣資優兒童及家長教育服務品牌大奬」。

當家長願意由「控制」轉向「理解」，放下身段與孩子同行，他們才有空間閃耀屬於自己的光芒。

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