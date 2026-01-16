調查指旅行經驗對學生影響深遠　學業表現社交能力個人發展均受惠

旅行擴闊視野｜一項調查亦支持這個說法。美國一個機構訪問了1500名美國教師，發現經常去旅行的學生，不但學業表現較佳，亦較容易培養出獨立性、自信心、適應力及良好的社交能力。



訪問1500名教師 研究旅遊對學生影響

美國學生及青年旅遊協會（Student & Youth Travel Association）曾委託機構進行一項調查，訪問1500名美國教師，研究去旅遊對學生有甚麼影響。結果發現，經常去旅行的學生，特別是參與教育旅行的學生，他們往往學業成績更好，也能培養出更強的社交技能。

。美國一個機構訪問了1500名美國教師，發現經常去旅行的學生，不但學業表現較佳，亦較容易培養出獨立性、自信心、適應力及良好的社交能力。（Freepik）

對學業社交及個人發展有正面影響

有74%的受訪教師認為，旅行對學生的個人發展有非常正面的影響，更有過半數人認為這些正面影響，能進一步延伸到學生的教育及未來職業生涯中。

他們都一致認同，孩子透過旅行體驗不同文化，能加強他們的對不同文化和社區人士包容心及尊重意識。這些學生也會表現出更高的學習意願、有批判性思維，也有更強的好奇心，願意嘗試新事物。

據受訪教師的觀察，這些孩子在獨立性、自尊心、自信心、適應力和同理心都更強，比起未去過旅行的學生，他們也更為外向，更善於表達自我。這些影響都有助提升他們的課堂參與度，繼而取得更好的成績。有42%受訪教師甚至認為，經常去旅行的學生，會更受大學招生人員青睞。

本地旅遊同樣有助擴展視野

調查亦強調，旅行不一定是指到異國探索截然不同的文化。即使是國內旅行，或者參觀附近文化建築、歷史遺址，參與社區活動，也有助擴展學生的視野，促進他們的學業發展。

不過，有一項數據可能會讓家長感到擔憂。有76%的受訪教師認為。孩子們在去過一次旅行後，就會產生更大興趣，更渴望再次旅行。