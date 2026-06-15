與另一半只剩工作能聊？心理專家教4項能力　相互理解中重拾親密

隨著年齡漸長、社交圈越來越小，有些人會發現，能互相陪伴的好像就只剩下身邊的伴侶，一天大半時間又被工作占據，在「上班、回家」兩點一線的生活中，彼此之間除了工作之外，似乎已無其他話題可聊。各大社群平台也不時可見有人分享，另一半下班回家總是聊工作，不管是繁重的壓力、或是辦公室的八卦瑣事，無論話題為何，總是讓人感到疲憊或煩悶。



中華民國諮商心理師公會全國聯合會理事林涵諮商心理師指出，親密關係由「對話」建構而成，重要的基礎在於「是否還願意對對方的世界保持好奇」。如果彼此之間不再想了解對方今天發生了什麼、在意什麼，關係就有可能慢慢停止流動。她也從親密關係的不同階段，解析雙方交流與互動模式的變化。

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親密關係有3階段 從衝突中看見真實的彼此

林涵心理師指出，在關係初期的「熱戀期」，雙方通常也處於理想化投射階段，這時可能會感覺到眼前的另一半是一個能依靠的對象，可以提供安心和歸屬感，似乎完美符合自己對戀愛的想像。

接著來到第二階段，雙方開始更深入了解彼此，會分享各自的價值觀、秘密與脆弱，逐漸參與對方的人生。「這個階段是感情建立的重要基礎，人們會期待『被需要』，也想確認彼此之間是否存在『愛』」

這時嫉妒、佔有欲或缺乏安全感等內心變化將隨之湧現，與依附風格、是否具備表達情緒或展現脆弱的能力等都可能有關，有人會因此變得特別敏感、過度依賴對方，或是出現控制、情緒勒索等行為。這時感情也來到了下一個階段，雙方開始吵架、起爭執，逐漸看見彼此真實的樣貌，發現對方與當初的理想化形象出現差距。「衝突之後有沒有能力修復關係，也決定了兩人是否能走下去。」

伴侶愛聊工作怎麼辦？心理師：這樣做換個角度思考

若因工作而長期處於高壓狀態、心智狀態又不足以支撐自己時，一個人有可能變得與過去不同，像是漸漸失去耐心、變得任性或封閉內心，只顧得上應付自身情緒，而忽略伴侶的感受。但林涵心理師提醒，在親密關係中，人越疲憊時，其實越需要陪伴與理解，當雙方「被需要」的需求無法得到滿足，自然也是關係的一大挑戰。

有些人可能會抱怨，另一半總愛聊工作瑣事，但自己下班回家已經很累、實在不想再聽到與公司有關的事。對此，林涵心理師回應表示，這樣的情況其實相當常見，不過也可以換個角度思考，對方願意分享，代表那是他生活的重要部分。

想要與自己在乎的人長久經營關係，勢必要投入個人的時間與心力，持續理解彼此的生活。

學習「傾聽」接住彼此！若感到負擔 「對話」仍是重要解方

關係中兩人的互助，也是重要的交流過程。林涵心理師解釋，傾聽的重要性不在於給建議，而是讓對方感受到「被接住」，對方能認知到有人願意與他同在，自己有被看見、被理解，依附需求也有機會獲得滿足。但前提是自己還有足夠餘力，若身心都已陷入疲憊，仍應以照顧自己為優先。

如果對伴侶的分享感到負擔，「對話與協商」仍是重要解方。雙方可以坦白表達自己的情緒狀態，邀請對方暫停抱怨、或約好固定的「抱怨時間」。若感受到對方對自己的分享反應冷淡，也可以誠實表達失落，讓對方理解自己的情緒需求。若聽到伴侶分享快樂的事情都無法參與其中，問題則可能不在於話題的選擇，「這或許是關係的『訊號燈』，應該多想想自己感到煩悶背後的可能原因。」

關係中也要適當「做減法」 陪伴不一定要很盛大

也有人會在關係出現問題時，不斷想透過安排驚喜、尋找更多話題來維持感情，卻反而讓彼此更加疲憊。林涵心理師表示，陪伴不一定要很「盛大」，也可以是平凡日常中的一個擁抱、一句「你回來了」，一起買晚餐、做家事等，可以試著給關係更多信心，適當給彼此保留空間。同時，先不要把所有的情緒都交由伴侶承擔，而是學習看見自己，包括自己的興趣愛好、優缺點，以及脆弱與不安，先整理好自己的情緒再與對方共享，也有利於關係的穩定。

林涵心理師也整理出維持親密關係的4項核心能力，包括修復能力、情緒調節能力、放棄全能感和有共同成長的意願。她表示，伴侶不可能永遠完美理解自己，也無法滿足所有需求，但這不代表不愛了。若雙方願意了解彼此的限制、一起學習成長，關係就能在現實壓力中長久、穩定地維持。

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