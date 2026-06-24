Apple推全新兒童安全功能　家長可限制使用時間瀏覽內容通訊對象

日前，Apple舉行了WWDC 2026，並公布了IOS 27的系統重大更新內容。當中包括了全新的兒童安全功能。家長可以監管孩子使用手機的頻繁，也能限制子女接觸的內容、聯絡對象及app使用時間，為子女創造更安全的數碼體驗。



Apple今年秋季的軟件更新，將為家長帶來全新兒童安全功能，包括更簡便設定體驗、一系列必備 app 推介、「瀏覽前詢問」、「時間使用限制」及經重新設計的「螢幕使用時間」功能。

Apple IOS 27全新兒童安全功能

1.為子女設立「兒童帳户」

家長要為子女創造適齡體驗，第一步是開設「兒童帳户」。家長可於整個系統中設定保護措施，按子女年齡度身訂造，例如限制成人網站、只允許接觸適齡媒體內容，以及於App Store設置年齡限制等。家長為子女設定新裝置時，會得到建立「兒童帳户」的指引。未滿13歲的兒童必須使用「兒童帳户」，可一直使用至其年滿18歲。

家長可於「兒童帳户」系統中設定保護措施，按子女年齡度身訂造。

2.限制子女可觸及的內容

建立「兒童帳户」後，家長可選擇子女於相關裝置運用的app。家長可選擇先安裝幾個必備app、精選系列app或自己認為適合子女使用的app，也可隨時間逐步新增更多app。

家長可經「購買前詢問」功能，逐步為子女擴展下載額外app的權限。無論是免費還是付費app，抑或是App內購買，家長均可要求子女需先取得其同意，方可從App Store下載。

「瀏覽前詢問」功能下，家長可要求子女於Safari瀏覽新網站前，先徵得其同意。此功能可於iPhone、iPad與Mac運作。

家長可選擇先安裝幾個必備app、精選系列app或自己認為適合子女使用的app，也可隨時間逐步新增更多app。

3.監管子女的通訊聯絡對象

家長可決定子女經「訊息」app、FaceTime與「通話」app通訊聯絡的對象。子女可能會希望與新朋友交流，家長可要求子女在與任何新聯絡人通訊前先徵得其同意。

「通訊安全」功能目前已可偵測到「訊息」app與FaceTime通話中的裸露內容，會即時介入且以模糊方式處理相關內容，同時為18歲以下用户預設為開啟此功能；未來當系統在共享相片或影片中偵測到血腥和暴力內容時，亦會介入且封鎖內容。

家長就可決定子女經「訊息」app、FaceTime與「通話」app通訊聯絡的對象。子女可能會希望與新朋友交流，家長可要求子女在與任何新聯絡人通訊前先徵得其同意。

4.設置app使用時間限制

「時間使用限制」功能讓家長更靈活管理子女的在不同類別app的使用時間，包括「娛樂」、「遊戲」和「社交媒體」。設定「時間使用限制」時，家長可參考以專家研究及按其子女年齡度身訂造的指引，往後亦可根據其子女實際情況調整相關設定。

家長亦可設定每日「時間表」，管理子女一週中每日不同時間可使用的app。此舉有助家長確保子女於重要時刻保持專注，例如上課期間不能用學習功能以外的app。

「時間使用限制」功能讓家長更靈活管理子女的在不同類別app的使用時間，包括「娛樂」、「遊戲」和「社交媒體」。

5.重新設計螢幕使用時間

「螢幕使用時間」功能現已重新設計，讓家長得以一眼盡覽子女的平均裝置使用時間及最常用app。只需輕點一下，便可即時調整子女運用app與網絡存取權限。例如家長可於聚餐、户外活動，或其他需要全神貫注的時刻，快速調整使用權限。如子女需要額外時間完成app內工作，家長亦可延長其使用權限。