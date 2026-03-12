WhatsApp推出「家長監管賬戶」審查陌生人訊息請求 附設定教學

通訊軟件WhatsApp正式推出全新「家長監管賬戶」，旨在讓家長或監護人可以為幼童設定WhatsApp帳戶，以確保子女的私密安全。



通訊軟件WhatsApp今日（12日）發佈將推出全新「家長監管賬戶」功能，該功能針對於限制未成年人使用WhatsApp的體驗，主要讓未成年用家只能集中使用通訊及通話功能。

控制帳戶的聯絡人及群組邀請

WhatsApp描述，如家長或監護人想為子女啓用該功能，只需將兩部手機並排放置以完成帳戶連結。完成設定後，家長即可掌控未成年用家的帳戶，包括控制誰人可以與該帳戶聯絡，以及決定他們可以加入哪些群組 。

審查陌生人訊息請求

WhatsApp同時透露，「家長監管賬戶」功能更可以審查來自陌生聯絡人的訊息請求，同時可以創建6位數的「家長密碼（PIN）」來限制對各項設定的存取權限。

如何設定 WhatsApp 家長管理帳號

WhatsApp仍在逐步開放家長管理帳號功能，暫未在香港地區開放使用。

家長管理帳號適用於未滿 13 歲的使用者（或其國家或地區的 WhatsApp 最低使用年齡），必須由 18 歲以上的父母或監護人設定。必須擁有最新的 Android 版或 iPhone 版 WhatsApp 才能使用家長管理帳號功能。

在子女的手機上下載 WhatsApp

1. 家長可下載 WhatsApp 並為子女設定家長管理帳號。

2. 在子女的裝置上，於 Google Play 商店或 Apple App Store下載 WhatsApp Messenger。

3. 選擇語言並點按同意並繼續。

4. 點按更多選項並選擇「建立家長管理帳號」。

5. 註冊並驗證您子女的電話號碼。

6. 輸入子女的生日並確認年齡。

7. 點按繼續以連結到家長帳號。

在手機上連結子女帳號。

1. 使用手機的相機掃描子女裝置上顯示的 QR 碼，然後點按連結即會前往 WhatsApp。

2. 點按同意並繼續。

3. 驗證您是成年人。

4. 建立 6 位數的家長 PIN 碼。

5. 若要存取及變更子女的隱私設定，必須輸入此 PIN 碼，且此碼不應與子女分享。

6. 確認您的家長 PIN 碼 > 繼續。

7. 點按完成，並在子女的裝置上完成帳號設定。

在子女的裝置上完成帳號設定

1. 輸入您的家長 PIN 碼。

2. 點按繼續。