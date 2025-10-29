研究指13歲前擁有手機影響長遠心理健康　易有心理問題及自殺念頭

相信不少家長都試過被子女問：「我幾時先可以有自己嘅電話？其他同學都有手機喇！」不少父母可能覺得，給孩子一部電話可以方便聯絡。但是，最近一項橫跨全球超過十萬人的研究，就指出如果孩子太早擁有智能手機，可能會對心理健康造成長遠影響。



英國心理健康科技公司Sapien Labs聯同多個國際研究機構合作，進行了一項有關「兒童太早擁有智能手機對心理健康的長遠影響」的研究，分析了來自全球超過十萬名受訪者的數據。

13歲前擁有手機心理健康較差 更易有心理問題

研究結果顯示，18至24歲的年輕人受訪者中，在13歲前就擁有第一部智能手機的人，心理健康得分普遍較低，他們會更容易出現自殺念頭、有攻擊性、與現實脫節、情緒調節困難、自我價值感低等心理問題。

研究用Sapien Labs開發的工具「心智健康指數」（MHQ）來評估受訪者的心理健康狀況。結果發現，越早擁有手機的受訪者得分就越低，13歲擁有手機的人平均得分約30分，而5歲就有手機的人只得1分，兩者差距極大。

在13歲前就擁有第一部智能手機的人，心理健康得分普遍較低，他們會更容易出現自殺念頭、有攻擊性、與現實脫節、情緒調節困難、自我價值感低等心理問題。（Freepik）

女性特別明顯受到影響 早接觸社交媒體有4成影響

數據更顯示，女性特別明顯地受到影響，提早擁有手機會影響女性的自我形象、也會令情緒韌性下降。而男性則在穩定性、冷靜、自我價值和同理心方面有負面的影響。這種趨勢出現在不同國家、文化、語言中，證明了這是全球性的問題。

研究揭示了導致這些負面影響的背後原因，發現與早期接觸社交媒體大約有4成關聯。另外，家庭關係差、受網絡霸凌、睡眠中斷都是重要因素。研究團隊指雖然暫時未能證明，使用手機是影響心理健康的唯一直接原因，但影響規模太大，應該要作出預防。

專家建議立法管制13歲以下使用智能手機

主導研究的神經科學家Dr. Tara Thiagarajan坦言，越早擁有智能手機，對年輕人的心理健康影響就越深。她強調數碼環境的影響，例如社交媒體演算法放大比較、面對面互動減少、睡眠被打亂，都會令發展中的腦部變得更脆弱。

此外，現時雖然大多社交平台都禁止13歲以下的人士使用，但其實實際執行非常鬆散，加上孩子擁有手機的平均年齡持續下降，許多孩子每天都會花費數小時使用手機。

Dr. Thiagarajan認為，政府應該像限制酒精和煙草一樣，立法限制13歲以下人士使用智能手機，否則可能錯過最佳的預防時機。