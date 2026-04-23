01親子全港學生創作比賽2026 發揮創意展現才華傳正面價值贏大獎

《香港01》旗下頻道「01親子」主辦「全港學生創作比賽2026」，誠邀學生發揮無限創意，宣揚正面訊息！學生可按班級揀選參賽組別，以「繪畫填色」或「中文作文」形式參賽。各位學生立即填寫以下表格，並連同參賽作品提交！即往下拉，了解是次比賽的報名流程與評審準則！



比賽組別及主題

是次比賽設有幼兒組（K1-K3）、初小組（小一-小二）、中小組（小三-小四）及高小組（小五-小六）四大組別。

1. 幼兒組（K1-K3）

幼兒組比賽形式為「繪畫填色」，參賽者需以「搭東鐵北上之旅」為主題，透過繪圖及填色描繪乘搭東鐵綫列車，經港鐵羅湖站或落馬洲站北上的旅程體驗。歡迎參賽者於圖畫中加入豐富繪畫，突顯旅程體驗。

題目：搭東鐵北上之旅

繪畫指引：透過繪畫、填色或加上其他自由創作元素，描述旅程的經歷或景色。



2.初小組（小一-小二）

初小組比賽形式為「繪畫填色」，參賽者可按自己的美感為題目主體添上色彩，同時發揮創意加入其他繪畫元素，記錄你「最快樂的一次鐵路旅行」！

題目：最快樂的一次鐵路旅行

繪畫指引：透過繪畫、填色或加上其他自由創作元素，描述旅程的經歷或景色。



3.中小組（小三-小四）

中小組別比賽形式為「中文作文」，按作文題目及寫作指引要求完成一篇中文文章。每篇文章之要求字數為300字至400字（包括標點符號）。

題目：我最幸福快樂的夢境

寫作指引：

- 記敍一次我最幸福快樂的睡夢

- 描述夢境的細節及故事發展，自己有甚麼感受或想法？



4.高小組（小五-小六）

高小組別比賽形式為「中文作文」，按作文題目及寫作指引要求完成一篇中文文章。每篇文章之要求字數為 500字（包括標點符號）。

題目：

假如你成為香港推廣大使，主力推廣香港代表食物，你希望如何推廣香港食物？

寫作指引：

- 你認為哪些香港食物具代表性或充滿集體回憶？

- 你認為哪些食物較容易推廣到全球地區？

- 你最希望推廣哪一款香港食物？為什麼？

- 請具體如何推廣香港食物到海外地區。



評審準則

1.填色繪畫比賽評審準則 （幼兒組、初小組）

內容主題（40%）：切合主題、情感真摰

繪畫技巧（30%）：填色及繪畫技巧的應用

創意表達（30%）：具備創意與獨創性



2. 作文比賽評審準則（中小組、高小組）

內容主題（40%）：切合主題、具備創意

語文技巧（30%）：文字及寫作技巧的應用

情感表達（30%）：描寫情感、真摰流露



專業評審團隊

是次活動有幸獲香港教育城全力支持，而專業評審團隊亦極具份量，排名不分先後，專業評審包括雅士圖國際幼稚園校監胡善盈女士、英華小學校長陳美娟博士，以及《香港01》編輯代表。

獎項及獎品

幼兒組（K1-K3）、初小組（小一-小二）、中小組（小三-小四）及高小組（小五-小六）四大組別各設冠軍、亞軍、季軍各1名，另每組別各設優異奬3名。

幼兒組、初小組獎品：

冠軍：Apple Gift Card $1000 及港鐵精品

亞軍：Apple Gift Card $500 及港鐵精品

季軍：Apple Gift Card $300 及港鐵精品

優異：書券 $200 及港鐵精品

中小組獎品：

冠軍：「點對點®兒童專屬床褥（5"） 」（#M7210）零售價HK$3,500

亞軍：「健兒枕」零售價HK$710 及「Oh, How Gorgeous! 摩登絲®60s 窩心小被」（FG1024A）零售價HK$400

季軍：「中童透氣枕」零售價HK$230 及「Oh, How Gorgeous! 摩登絲®60s 窩心小被」（FG1024A）零售價HK$400

優異：「Oh, How Gorgeous! 摩登絲®60s 窩心小被」（FG1024A）零售價HK$400

高小組獎品：

冠軍：Apple Gift Card $1000

亞軍：Apple Gift Card $500

季軍：Apple Gift Card $300

優異：書券 $200

所有參加者均可獲發參加電子證書。所有得獎作品將於「01親子最愛生活品牌大獎2026」現場及網上展出，而得獎者亦會獲邀出席「01親子最愛生活品牌大獎2026」並於活動現場領獎。其他豐富獎品將稍後公佈！

報名步驟

步驟1：於報名表格內選擇報名組別：幼兒組（K1-K3）、初小組（小一-小二）、中小組（小三-小四）或高小組（小五-小六）。如只遞交本人一份作品，請揀選「個人遞交」，如由學校老師收集大量學生作品遞交，請揀選「學校集體遞交」

步驟2：參賽者須填寫指定資料，包括參賽者及家長/監護人姓名（須與身份證相同，用作製作電子證書）、電話與電郵（用作領獎用途）。如由學校老師集體遞交，每間學校須經比賽活動頁面，填寫一張報名表格，並於「家長／監護人」一欄填寫負責老師之姓名、聯絡電話及電郵。負責老師須填妥「學校參賽表格」，確保參賽學生之姓名、班別資料準確，以便製作電子證書。

步驟3：參賽者於Google Drive上載其參賽作品，並將Google Drive之連結*分享到報名表格內（*注意事項：必須將存取權設置為「知道連結的任何人」和「檢視者」）

步驟4：參賽者「提交」報名表格

步驟5：成功投稿的參賽者將收到確認電郵

* 活動受條款及細則約束

參賽作品規格

1. 填色及繪畫比賽（適用於幼兒及低小組）

只接受JPG或者PNG檔案，畫作需清晰拍照或掃描，如因畫作像素過低或模糊，評審有權不對該畫作進行評審。請委善保存實體畫作至賽事完結及公佈賽果後，香港01有機會邀請得獎者帶同畫作上台領獎。

2. 作文比賽（適用於中小或高小組）

參賽者可選舉手寫、打印、電腦檔案或掃瞄檔案遞交參賽畫作及稿件。參賽作文稿件方面，必須註明字數（包括標點符號）及頁碼。

a. 手寫文稿

參賽者需先下載參賽專用原稿紙，並需用鉛筆或黑/藍色原子筆書寫於指定原稿紙上，字體須端正清晰。注意須註明作品字數（包括標點符號），並在指定原稿紙首頁底部寫上學校名、班別及學號，但不可寫上學生姓名，以示公正。參賽者須確保作品清晰易讀，以方便評審評分。

b. 電腦打印

稿件必須打印於 A4 白紙上。作品之字體必須為 14 pt 新細明體，文字必須為黑色。參賽者須確保作品清晰易讀，以方便評審評分。

c. 電腦檔/掃瞄檔

作品須為 Word 檔案，字體必須為14 pt新細明體，黑色文字。或把原稿紙清晰掃瞄以 PDF 遞交。注意檔案名稱請儲存為「學校名稱_參賽者姓名_班別_學號」。參賽者須確保作品清晰易讀，以方便評審評分。恕不接受手機拍攝的JPG檔案。

參賽作品遞交方法

1. 個人遞交 （只限網上提交作品）

每位參賽者須經比賽活動頁面，填寫報名表格。揀選「個人遞交」後，參賽者須填寫指定資料，包括參賽者姓名（須與身份證相同，用作製作電子證書）、參賽者之家長/監護人電話與電郵（用作領獎用途）。每份表格只限提交一位參賽者資料及參賽作品，而每位參賽者只限提交一份作品，如重複遞交將不獲受理，或有機會被取消資格。

個人參賽者於Google Drive上載其參賽作品，並將Google Drive之連結*分享到報名表格內（*必須將存取權設置為「知道連結的任何人」和「檢視者」）。

2. 學校集體遞交

作品須由負責老師收集並遞交。老師須經比賽活動頁面填妥「學校參賽表格」，並於「家長／監護人」一欄填寫負責老師之姓名、聯絡電話及電郵。請確保參賽學生之姓名、班別資料準確，以便製作電子證書。

經由學校集體遞交可選揀網上／親遞／郵遞或電郵遞交：

a.) 經網上遞交

負責老師可於Google Drive上載所有學生參賽作品，並將Google Drive之連結分享到報名表格內（*必須將存取權設置為「知道連結的任何人」和「檢視者」）。

b, 親遞或郵遞

地址：香港01有限公司 - 香港新界葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場1座7樓

辦公時間：星期一至星期五 早上10時至下午6時

信封面請註明：「01親子全港學生創作比賽2026」參賽作品

c. 電郵遞交

電郵地址：parenting@hk01.com

5. 注意事項

截止日期：2026年7月10日（以郵戳及收電郵的時間為準，逾期稿件恕不接受。）

如有任何查詢，請聯絡「01親子」parenting@hk01.com。

如有任何查詢，請聯絡「01親子」parenting@hk01.com。