孩子長得快別高興！小心性早熟偷走未來身高　這3件事家長要提防

最近，許多家長發現孩子的成長似乎比同齡人快，女孩提早發育胸部，甚至小學就有月經來潮；男孩小學五年級就長體毛、聲音變得低沉，讓人不禁擔心：「這樣正常嗎？」



這些都是性早熟跡象 恐影響孩子生長

臺北市立聯合醫院中興院區小兒科主治醫生鄭立涵提醒，如果女孩在八歲前出現胸部發育，男孩在九歲前出現體毛或變聲，可能是性早熟跡象。

當孩子過早進入青春期，可能會帶來一些衝擊，鄭立涵醫生舉例說明：雖然青春期時身高增長較快，但骨骼生長板若跟着加速成長，甚至過早癒合，最終可能影響成年身高；此外，與同齡朋友發展不同，孩子可能會感到困惑不安。而性早熟的孩子，日後罹患多囊性卵巢症候群、第二型糖尿病等疾病的風險也比較高。

性早熟成因多 養成3個良好習慣預防

鄭立涵醫生指出，性早熟可能受到多種因素影響，包括遺傳、飲食習慣、環境賀爾蒙與生活方式。對於男童的性早熟更要特別小心，有些腦部的腫瘤可能以性早熟作為初期表現，家長可以透過以下方式幫助孩子健康成長：

一、 均衡飲食：減少攝取高糖高脂肪食物，避免大量攝取含有植物性或動物性荷爾蒙的食物（如：山藥、雞皮、加工食品等）。

二、 適量運動：幫助維持健康體重與良好的新陳代謝。

三、 減少接觸環境荷爾蒙：少用塑膠容器裝熱食，避免使用含複雜香氛的乳液或精油。



孩子出現這些症狀 應就醫評估診斷

如果孩子出現以下狀況，建議家長諮詢小兒內分泌科醫生：

• 女孩在8歲前有胸部發育，或10歲前月經來潮。

• 男孩在9歲前長鬍子或體毛，或讀小學時就聲音低沉。

• 短時間內快速抽高，隨後生長速度變慢。

兒童身高｜別讓孩子吃得太肥膩 可致性早熟 隨時提早「唔識高」

