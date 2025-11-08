孩子性早熟竟要做超音波？醫生揭2大關鍵目的　非看體外這麼簡單

近年來兒童性早熟問題越來越普遍，當孩子過早出現第二性徵，如乳房發育、變聲等，往往讓家長對孩子未來的身高和健康狀況感到焦慮不已，急忙帶着孩子到醫院求醫。對此，台灣台東馬偕紀念醫院小兒科暨小兒腸胃科洪華希醫生分享，在診間曾有家長詢問「為甚麼要為疑似性早熟的孩子安排超音波檢查？」他也為大家解答超音波檢查在性早熟診斷中扮演的關鍵角色，同時提醒家長就醫前應注意的事項。



醫說明性早熟判斷標準 檢查方式有這些

洪華希醫生表示，性早熟的判斷標準為：男童在九歲前出現睪丸變大、陰莖增粗、長出腋毛及陰毛、變聲等第二性徵；女童則是在八歲前出現乳房發育、長出腋毛及陰毛，或十歲前初經到來。

他也分享，在兒科門診中常見孩子因性早熟前來評估，到了兒童內分泌科，醫生會進行詳細問診，觀察孩子一段時間的身高變化，評估性徵發育的分級（Tanner stage），必要時則會安排抽血和骨齡檢查。此外，無論男女，若醫生評估為性早熟，可能會安排腹部、骨盆或睪丸超音波檢查，以協助鑑別診斷。不過具體會進行哪些檢查，還要視患者的個別情況而定。

超音波檢查有2目的：確認生殖系統變化、排除其他疾病

洪華希醫生進一步說明，超音波檢查主要有兩個目的：

確認生殖系統是否呈現青春期變化：男童的睪丸體積可從外觀及觸診來初步判斷，但女童則需靠超音波觀察子宮與卵巢的變化。

排除其他可能造成性早熟的疾病：例如睪丸、卵巢或腎上腺的腫瘤等。

完整的性早熟超音波檢查會詳細記錄睪丸的質地、腹內有無腫塊、子宮的形狀和長度，和卵巢的濾泡狀況及體積。洪醫生也分享一個案例，有一位三歲女童因乳房發育前來就醫，當時毛髮、身高、骨齡的變化都不明顯，醫生原本想再觀察一段時間，卻在超音波中看到子宮與卵巢已出現明顯的青春期變化，後續檢查發現是腦下垂體腫瘤，所幸經即時轉介治療後，目前已成功控制病情。

做超音波為甚麼要多喝水？醫提醒評估前注意事項

針對家長詢問「腹部超音波不是不能吃東西，為甚麼請我們多喝水？」，洪華希醫生解釋，在進行性早熟的超音波檢查時，為了讓影像更清楚，需要讓膀胱充滿尿液，作為聲波傳導介質來觀察子宮與卵巢的狀況，因此才會請孩子要「喝水憋尿」。

洪醫生也提醒家長，評估性早熟時要準備好孩子歷年的身高記錄，讓醫生評估孩子的生長曲線，也可告知孩子醫生可能會進行隱私部位檢查，讓孩子提前做好心理準備。

