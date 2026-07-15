非法電子煙變TikTok潮流？研究揭將電子煙美化成時尚配件生活方式

近年電子煙在年輕人之間越來越流行。英國一項研究發現，TikTok上有不少影片都以幽默、潮流文化等方式包裝非法電子煙，令電子煙看起來正常又無害，研究亦指出，部分賣家會將電子煙包裝成美妝或糖果風格的「套裝」出售，令產品表面上不像電子煙，以避開年齡審查。



TikTok影片將電子煙包裝社交潮流

越來越多年輕人使用電子煙，英國一項研究，系統性評估TikTok影片中與非法電子煙相關的內容，分析這類影片如何用幽默、娛樂、次文化及逃避規管的角度，將電子煙包裝成無害的社交潮流，並吸引年輕人觀看。

東英吉利大學諾里奇醫學院的Emma Ward博士表示，TikTok內容受到的規管不足，有大量影片將使用非法電子煙包裝成日常，甚至是令人嚮往的行為。

她指這些TikTok影片吸引了大量關注，可能會令非法電子煙逐漸形成年輕人間的次文化，他們會在相關的內容下分享經驗、交流貼士，甚至討論如何繞過法例的年齡限制。

現時網上有關非法電子煙的資訊分散，而且質素參差。當年輕人不易找到準確資訊，或者資訊不夠吸引時，他們便可能轉向TikTok等短片平台，接觸更有趣、但同時可能會更具誤導性的內容，令非法電子煙變得正常化或被美化。

普通媒體講述電子煙的危害。

TikTok充斥推廣非法電子煙的影片

為了解年輕人在網上會接觸到哪些與電子煙有關的資訊，研究人員分別在Google和TikTok搜尋相關內容。他們先在Google查看健康及教育網站的資料，再在TikTok搜尋與非法電子煙有關的熱門hashtag，例如 #noIDvape和#puffbundles等，比較正式的資訊與社交平台內容有何不同。

研究人員發現，接近一半的TikTok影片都是用正面角度呈現非法電子煙；中性影片佔約三成；以負面角度提醒電子煙風險的影片則只有兩成。

研究人員分析了58條TikTok上與非法電子煙有關的影片，發現大部分影片都把非法電子煙塑造成「好玩」、「年輕人間的共同話題」、「無視法律也沒問題」的行為，這幾類影片合共獲得超過2,100萬讚。

電子煙成時尚配件、叛逆生活方式

一些影片更找來演員或模特兒拍攝，在影片中配上流行音樂，將非法電子煙當作時尚配件展示，在浪漫化非法電子煙的同時，也令年輕人輕視電子煙潛在的健康風險。

這些影片通常透過將電子煙描繪成一種叛逆的生活方式，令觀眾產生一種「大家都這樣做」的社群感，甚至有人分享如何規避法律或瞞著家長吸電子煙的方法，例如使用設有隱藏隔層，可用來藏起電子煙的水樽。

電子煙包裝成美妝糖果套裝 避開年齡審查

此外，在TikTok上充斥大量推銷電子煙的行銷手段，部分賣家會積極美化非法電子煙，將電子煙裝置包裝成化妝品或糖果風格的「套裝」出售，令產品看起來不像電子煙，藉此規避針對電子煙產品的年齡審查。