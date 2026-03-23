美國9歲女童模仿TikTok「斷片挑戰」 繩纏頸部最終窒息身亡

TikTok｜美國德州一名9歲女童上月因模仿TikTok爆紅的「斷片挑戰（Blackout challenge）」，導致窒息身亡。



一項名為「斷片挑戰（Blackout challenge）」的網絡潮流近年在TikTok平台上受到兒童的追捧，該挑戰鼓勵用戶屏住呼吸，或使用繩子纏繞著脖子，旨在讓大腦缺氧，直至昏厥或體驗到亢奮。

女童以繩子纏繞頸部 窒息身亡

據哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，美國德州一名9歲女童JackLynn Blackwell於2月3日在家中的後院模仿「斷片挑戰」而窒息身亡。據當事人的父親描述，當時女兒如往常一樣在後院玩耍，期間父親發現女兒比起平日安靜，於是前去查看女兒的情況，才知曉女兒一動不動，脖子上以一條繩子纏繞著。盡管他當時立刻為女兒進行心肺復甦直到急救人員趕到，但女兒仍然不幸身亡。

女童的父親憶述，女童曾向祖母分享過一則有關「斷片挑戰」的片段，片段中有一名男子以繩子纏繞著脖子，與女兒的行為正正相同。盡管祖母當時忠告過女童「千萬不要那樣做」，但仍然無法阻止事故的發生。

至少20名兒童因模仿「斷片挑戰」而身亡

女童的家人在事發後提醒其他家庭，需警惕在TikTok等的社交平台上傳播含危險性趨勢的資訊，更強烈譴責允許影片在平台上傳播的社群媒體公司。據悉，在2022年期間，有至少20名14歲或以下的兒童在18個月中內因模仿「斷片挑戰」而身亡，當中有15人年齡為12歲或以下。