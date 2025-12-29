澳洲禁16歲玩社交平台！醫揭網癮非仔女貪玩　有一招比禁令更見效

撰文：Heho健康
2025 年，澳洲宣佈全面禁止 16 歲以下少兒使用10種社群媒體，在全球投下震撼彈。這項禁令背後，不只是科技政策，更牽涉到大腦發育、心理健康、家庭關係與文化結構。同樣面臨網路成癮、霸凌、焦慮問題的台灣，是否該跟進？精神科楊聰財醫師提醒：社群不是單純的好或壞，而是孩子如何使用、父母如何陪伴的問題。

案例：深夜三小時短影音，國中生成績與情緒滑落

13歲的阿哲原本是活潑、愛運動的孩子。疫情後，手機成為他最主要的陪伴。他每晚上牀後滑 TikTok、IG，「再看一下就好」總是變成兩、三小時，導致：

白天上課注意力下降
忘東忘西
覺得同學生活都比他精彩
開始焦慮、易怒

研究指13歲前擁有手機影響長遠心理健康　易有心理問題及自殺念頭

導師察覺異狀後找家長談，但媽媽在工廠長期加班，她哽咽地說：「不是我不管，是我真的太累了……手機對我們家來說就是最方便的保姆。」在精神科評估下，阿哲被認為進入「網路使用障礙的前期狀態」。醫師協助建立規範：

每日螢幕時間設定上限
晚上 10 點後手機統一收起
親子共同管理帳號
教孩子表達情緒與紓壓

三個月後，阿哲狀況明顯改善，也重新加入羽球隊。楊聰財強調這個案例凸顯解方不是禁止，而是陪伴與理解。

日本研究｜常用手機或削弱學習能力 大腦停滯發展 成癮性不輸煙酒

青少年未成熟的前額葉 vs. 社群的強烈刺激

青少年對短影音特別難以自拔，是因為大腦獎賞系統強、前額葉尚未成熟。

TikTok、Reels 每次滑動都像抽一次獎
多巴胺瞬間上升
但負責抑制衝動與判斷的前額葉尚未發育完全（要到 20–25 歲）

因此孩子更容易：

一滑三小時
衝動留言
被酸民或霸凌影響情緒
覺得停不下來

禁止雖能降低暴露，但無法教會孩子自我調節。

兒童健康｜研究指手機與睡眠質素及肥胖有關 愈早有手機健康愈差

孩子沉迷手機的原因，是逃避壓力

許多青少年不是因為「好玩」而黏著手機，而是因為：

學業壓力大
家庭衝突
同儕霸凌
班級比較文化造成焦慮

社群成為他們「逃生出口」。然而，愈滑愈容易出現：

自我否定
關係焦慮
嫉妒與比較
甚至自傷念頭

若全面禁止，孩子可能轉向借別人的帳號、VPN 翻牆、深夜躲在棉被裏偷滑，風險反而更高。

10題檢視孩子是否患有社群恐慌症？不斷更新動態、手機離身即焦慮

台灣不適合「全面禁止」

台灣現實與澳洲不同：

父母工時長，手機常被迫充當代理照顧者
班級活動高度依賴 LINE、IG
孩子科技能力強，繞過禁令易如反掌
文化重視自由，不易被接受

若用強硬禁令，可能造成家庭更大的對立。

兒童長時間用手機影響讀寫能力　家長必需訂立5個禁機區｜鄭清穗

孩子真正需要的是「被看見」

楊聰財提出更深的觀點，孩子沉迷手機，是因為心裏缺乏：

被接納
被理解
真實世界的掌聲
生命方向與意義感

手機填補了空洞，但不是真正的解方。「社群可以是工具，但不該成為孩子的全部。」

禁止容易，引導難，但能真正保護孩子

楊聰財強調，澳洲用「阻擋」來保護孩子；台灣，更需要的是「陪孩子一起走的路」。

社群不是洪水猛獸
但沒有教育與陪伴，就可能成為吞沒孩子心靈的黑洞
真正的能力，是讓孩子學會面對誘惑、面對情緒、面對比較

孩子需要的不是禁令，而是陪伴、理解、界線，以及在真實世界被看見的價值。


【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

