YouTube行政總裁嚴格限制子女用社交平台　多名科技界高層也一樣

現時不少孩子自幼便接觸社交平台，但在心智尚未成熟的情況下使用，或有機會帶來負面影響，因此不少平台均禁止未成年人士使用。日前，YouTube行政總裁Neal Mohan公開表示，自己亦會限制子女使用社交平台。而近年亦有不少科技界高層採取類似做法。



YouTube行政總裁限制子女使用社交平台

近日，剛被《時代》雜誌評為2025年度最佳CEO的YouTube行政總裁Neal Moha在接受媒體訪問時透露，他與妻子會限制子女使用社交平台，包括使用YouTube和其他平台。他指平日會較為嚴格，而週末則相對寬鬆一點。

他育有兩個兒子和一個女兒，他認為「凡事適可而止」是他與妻子認為最有效的方法，這個原則也適用於其他網上服務及平台。

為家長提供更大控制權 決定孩子如何使用YouTube

Neal早前在接受《時代》雜誌時表示，他覺得自己對年輕用戶肩負著極其重要的責任，亦希望為家長提供更大控制權，讓他們控制孩子如何使用YouTube。YouTube也早於2015年推出兒童友善平台「YouTube Kids」。

他分享，他的目標是令所有家長都可以輕鬆地管理孩子使用YouTube的情況，並按照他們家庭的需要作出合適的安排，因為每個家長的管教方式都不同。

（Freepik）

多名科技界高層也採取類似做法

另外，有一些科技界高層採取了類似的做法。YouTube前行政總裁Susan Wojcicki曾表示，她只允許孩子使用「YouTube Kids」，並會限制他們的使用時間。至於微軟共同創辦人Bill Gates（比爾蓋茲）也曾表示，自己等到孩子14歲才讓他們擁有手機，而且一家人在用餐時也不會使用手機。