教養｜付出極多卻被當理所當然？專家：父母太沉默害孩子不懂感恩

心理學研究指出，孩子對父母的忽視多源於無形付出難以被察覺，而非不懂感恩。由於感恩能力需隨認知發展逐步建立，若缺乏對付出的理解，孩子容易將一切視為理所當然。未來教養關鍵在於讓付出被看見，培養同理與感恩能力。



在許多家庭裡，父母傾盡全力，孩子卻顯得理所當然，被認定不懂感恩。但心理學研究提供了另一種更貼近現實的解釋——問題不在孩子的良知，而在「看不見的付出」。

父母傾盡全力，孩子卻顯得理所當然，被認定不懂感恩。（AI生成圖片）

當付出沒有痕跡：越努力，越不被看見

有些父母拼命工作，只為讓孩子從不為金錢煩惱；有些母親在日常中盡心安排孩子的一切，從課業到情緒；也有母親放棄理想職涯，只為換取家庭穩定。這些選擇往往沒有儀式、沒有標記。

時間久了，這些無聲的犧牲逐漸「消失」在孩子的記憶裡。孩子看到的是一個順暢運作的生活系統，而不是背後支撐它的代價。於是，父母付出越多，生活越平穩，反而越難被察覺。

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最辛苦的是最隱形的勞動

研究指出，育兒中存在大量「心理負擔」（mental load），包括安排日程、預測需求、記住細節與協調資源。這些工作不像打掃或煮飯那樣有具體成果，卻是家庭正常運作的核心。

研究顯示，多數母親承擔了這類無形任務的主要責任，而這種認知型勞動多缺乏可見成果，因此更容易被忽略。這裡出現一個弔詭現象：當父母把一切安排得越周全，孩子的生活體驗就越順暢；而生活越順暢，孩子就越不會意識到這一切其實來之不易。

孩子不是不感恩，而是「還看不懂」

從發展心理學角度來看，感恩並不是與生俱來的能力，而是一種需要時間成熟的認知歷程。年幼的孩子，往往只對「得到好處」有感覺，卻無法理解背後「有人為此付出代價」。

即使到了學齡階段，孩子仍在學習如何進行換位思考，也就是理解他人動機與犧牲的能力。這意味著，如果某些付出從未被看見或說明，孩子就缺乏建立理解的素材。換句話說，孩子不是忽視，而是根本沒有機會「看見」。

沉默的愛，反而削弱了感恩的養成

當父母在日常生活中適度說明「這件事是怎麼完成的」、「誰為此付出了努力」，孩子更容易發展出感恩的行為與態度。然而，現實中許多父母選擇不提自己的辛苦。他們擔心孩子有壓力，或認為「付出本來就不該說」。這種出於愛的沉默，卻意外讓孩子失去了理解與學習感恩的機會。

當資訊缺席，孩子自然會用最直觀的方式解釋世界——把一切視為理所當然。

重新理解「被忽略」：那不是冷漠，而是認知落差

當父母感到「付出越多，回報越少」時，這份失落其實有其心理根源。不是孩子冷血，而是人類大腦本來就難以對「未曾感知的事情」產生情感回應。

這也提醒我們，教養不只是給予，更包含「讓孩子看見給予的過程」。適度讓孩子理解家庭如何運作、資源如何分配、時間如何被安排，不是增加負擔，而是在培養現實感與同理心。

讓愛被看見，才有機會被理解

最深的付出，往往最安靜；但也正因為安靜，容易被忽略。當我們期待孩子學會感恩，也許不只是繼續付出，而是適時讓這些付出被理解。畢竟，感恩不是從壓力中長出來的，而是從「看見」開始的。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「付出很多，孩子卻不感恩」，這與忘恩負義無關，心理學研究告訴你為什麼】