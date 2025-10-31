調查揭新世代育兒趨勢平均混合3種育兒方式　溫和教養不再流行？

育兒趨勢｜不少家長可能會疑惑自己屬於哪一種育兒方式？原來現時的家長比以往更靈活，大部分人平均會融合3種不同的育兒方式。最近一項問卷調查，研究了新世代家長常見的育兒趨勢，總結出8種最常見的育兒方式，以及現時最流行的育兒方式。



調查研究新世代家長的育兒趨勢

Talker Research於2025年8月21日至8月27日期間，對2,000名0至6歲兒童的父母進行網上問卷調查，主要研究美國Z世代和千禧世代的家長的育兒趨勢。

結果發現，受訪的Gen Z家長中，最多人採用「打破世代循環」（cycle-breaking）的育兒法，共有41%。而Z世代是第一代在「溫和育兒」（gentle parenting）下成長的一代，但只有32%人仍然會以這方法來育兒。

另外，有33%家長選擇「親密育兒」（attachment parenting）；31%人選擇「因果育兒」（cause-and-effect parenting）。調查指出，「打破世代循環」現時是最受年輕父母歡迎的，已經比以往最受歡迎的「溫和育兒」更為流行。

8種常見育兒方式及比例

1.「溫和育兒」（gentle parenting）：強調同情和理解，而不是懲罰，佔38%。

2.「打破世代循環」（cycle-breaking）：專注於治癒世代創傷，避免重複有害的家庭模式或行為，佔37%。

3.「親密育兒」（attachment parenting）：透過身體上的親密接觸和重複行為建立情感連結，佔33%。

4.「因果育兒」（cause-and-effect parenting）：讓孩子承擔現實後果，而非單靠說教或懲罰，佔31%。

5.「科技導向育兒」（Tech-conscious parenting）：限制螢幕時間與科技接觸，不完全禁止但保持健康平衡，佔23%。

6.「兒童主導育兒」（Child-led parenting）：視孩子與成人為平等，關注孩子的情緒發展，強調認可而非服從，佔20%。

7.「極簡育兒」（Minimalist parenting）：減少玩具、活動及物質，簡化家庭生活，佔13%。

8.「推土機式育兒」（Bulldozer parenting）：為孩子排除一切障礙和困境，經常代孩子解決問題，佔12%。

大多數家長平均會用3種不同育兒方式

研究顯示，超過85%的家長認為沒有一種育兒方式適合所有小朋友，不能一刀切。因此如今的家長會根據子女的不同需要和年齡階段，靈活改變自己的教養風格。

84%家長表示已經隨孩子成長而改變了育兒方式；70%家長表示會根據子女的需要選擇合適育兒方式。研究指大多數家長平均會融合3種不同的育兒方式。

日常場景觀察教養傾向

調查還列出一些日常例子來觀察家長的教養方式，包括當孩子在超市撞翻貨架上的所有東西時，接近一半的家長會與孩子一起清理，並解釋這樣做是不對的，這些家長既採用溫和教養的方式，同時又會以平等的態度和孩子相處。

另外有32%家長採用「因果育兒」，會要求孩子自己收拾，讓他們親身體驗行為後果。而且有31%的家長會出面向工作人員及周圍的人道歉，而非要求孩子負責，但這樣就會令孩子避開承擔責任的機會。

另一個場景是孩子在車上發脾氣，把東西扔到後座和前座時，家長會怎麼做。有44%家長會平靜地向孩子解釋這行動很危險；42%人會把車停在路邊，等到孩子平靜下來；40%的家長會等到回家後再懲罰孩子，甚至會把所有物品都拿走確保安全。

這些家長的選擇反映了現代父母多數都混合「因果式教養」與「權威式育兒」，在講理的同時也會維持紀律。

調查結果也顯示，有40%的家長希望成為「有趣」的父母，但只有26%的人認為自己做到。另外，只有7%的受訪父母希望被視為「嚴厲」或「嚴格」的父母。