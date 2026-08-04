親子調查｜孩子越大時間過得越快　調查揭家庭旅行黃金期僅約7年

親子調查｜孩子童年轉眼即逝，能與父母一起旅行、共同創造回憶的時間比想像中更短。美國一項調查發現，孩子會享受家庭旅行的黃金期大約只有7年，但不少家長都因各種原因推遲旅行，直到孩子長大後才意識到親子時光經已流逝。



童年時光轉眼即逝 只有17年時間創造童年回憶

美國市場研究公司Talker Research受度假俱樂部Club Wyndham委託，進行一項親子調查《Is 17 years enough to build family memories?》。研究招募2,000名子女年齡介乎5至17歲的家長，進行問卷調查。結果發現，在孩子離家獨立生活前，父母大約只有17年時間，能與孩子創造足以影響他們並伴隨一生的回憶。

研究指出，大部分家長（66%）認為與孩子一年間的變化，感覺快得像過了是兩年一樣，反映孩子的童年時光流逝得很快。幾乎所有家長（91%）都認同，孩子年紀越大，時間就過得越快。

7至14歲是家庭旅行黃金期 孩子13歲後興趣減退

Club Wyndham俱樂部及業主服務高級副總裁Annie Roberts表示：「家長常常會用「年」來思考孩子的童年，但童年實際上是由一個個稍縱即逝的階段組成的。」她提出，研究顯示現在越來越多家庭，意識到這些階段很快就會完結，因此創造共同的經歷變得越來越重要。而有9成家長都反映，家庭旅行是建立長久回憶的好方法。

一般家長認為，孩子既願意同行，又長大到能夠真正享受家庭旅行的時間，只有大約7年，介乎7歲至14歲。家長估計孩子大約在12歲時，對家庭旅行的興趣會開始減弱；到13歲時，對家庭旅行的熱情已明顯減退。不過，有94%的家長認為，自己的孩子現時仍願意與家人一起旅行。

當受訪家長意識到自己剩下多少個夏天能與孩子一起度過時，近半成人（45%）都感到期待，許多人（44%）都更有動力，想更投入地陪伴孩子。近4分之1的受訪家長表示對與家人旅行的次數不滿意（24%）；而有8成家長希望自己曾在孩子年紀小時多帶他們去旅行。

孩子會享受家庭旅行的黃金期大約只有7年，但不少家長都因各種原因推遲旅行，直到孩子長大後才意識到親子時光經已流逝。（PhotoAC）

家長常押後親子旅行 花費大與假期不足成主因

Annie Roberts亦表示，許多家庭的理想與現實情況有落差。不少家長都想抽時間與家人多去一次旅行，但是卻難以抽出時間真正實行。

不過生活中的各種事情，都令許多家長未能如願多花時間與孩子旅行，家長反映最常見原因包括費用（44%）、沒有足夠有薪假期（30%），以及社交行程太多（23%）。有6分之1的家長（18%）曾經推遲旅行，想著未來還有更多時間。

他們曾因工作、未能確定目的地、覺得計劃行程太吃力，以及其他時間因素，平均4次押後旅行。83%的家長反映，即使終於有時間與子女一起旅行，自己在假期中仍會因工作或電郵而分心。

不過有89%人表示，他們在孩子真的開始長大時，才意識到他們成長得很快，86%人亦希望自己當年在父母或長輩仍有能力旅行時，曾多與他們一起旅行。現在許多家長都希望能好好把握孩子剩下的童年時光，盡量優先陪伴他們。