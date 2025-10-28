調查指三分之二父母渴望回到童年 八成人更指現今小朋友生活難

各位有曾幻想過如果時間旅行確實存在，自己會最想回到甚麼時間點嗎？OnePoll和Mini Brands Disney聯合展開了一項關於當代父母與童年相關的調查，調查指出，三分之二的美國人都會選擇回到童年。



OnePoll和Mini Brands Disney曾於2022年展開了一項關於當代父母與童年相關的民意調查，調查共2,000名正育有5至18歲子女的父母。調查結果顯示，64%的父母都會渴望回到自己的童年，當中佔最高比例的原因為「無需承擔責任」以及「沒有壓力」，分別佔67%以及57%。同時超過一半的受訪者也表示，他們想念童年的時光，包括兒時朋友、家庭聚會以及節慶慶祝。

超過三分之二的父母（67%）更認為子女的童年比起自己的童年過得更好，當中原因涉及道現今小孩在生活中擁有更多機遇（65%）、有更多科技產品的出現（57%），以及認為子女比起自己小時候得到了更多的關懷（56%）。

父母應與子女打破代溝

儘管如此，仍有大多數父母認為自己的子女讓他們成為了更好的人（93%）。 調查更讓受訪者去回顧自己的青春歲月，超過八成的人表示很滿足於出生的年代，同時有同樣比例的人認為現在在這個時代的小朋友須面對更多的壓力，比起自己的童年實在要艱苦得多。

Mini Disney Brands 市場經理Robbie Mercer表示：「如今的父母都應尋求與孩子共度更多有意義的時光。」他希望，父母可以和子女打破代溝，跨越世代差距，與子女共同留下美好的回憶。