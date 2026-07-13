流感新冠夾擊｜學童狂咳喉痛如刀割　必看止咳食療及中西醫貼士

衞生防護中心宣布，本港已正式踏入夏季流感季節，加上新冠病毒的活躍程度亦同時上升，形成「雙重夾擊」。最近在Threads等平台，很多家長都大呻小朋友病倒，中招後不但出現不停咳嗽的情況，更有氣促以及喉嚨痛到如刀割的痛苦症狀。面對雙重病毒夾擊，家長除了要時刻留意小朋友的身體狀況，亦可透過食療及中西醫的建議，幫助孩子舒緩不適。



流感新冠夾擊 小學成爆發重災區

衞生防護中心最新數據顯示，本地流感病毒陽性比率及入院率均顯著上升並超越基線水平，當中以甲型（H3）流感為主。在學校及院舍的流感爆發個案中，有約七成在學校發生，小學更成為「重災區」。

除了流感，新冠病毒的活躍程度亦持續上升，病毒陽性比率亦由5月初的0.45%升至目前的6.02%，預計未來數周活躍度會進一步攀升。同時，容易引發幼兒氣管及肺部感染的呼吸道合胞病毒（RSV）亦有輕微上升趨勢。

小孩咳不停點算好？4款民間止咳食療推介

除了多喝水和多休息，家長亦可嘗試以下4款天然溫和的食療，幫助小朋友化痰止咳、紓緩喉痛：

冰糖燉水梨：將1顆外皮為深褐色的粗梨洗淨（保留梨皮），挖除容易殘留農藥的籽心，加入適量冰糖放入碗內，電飯煲外鍋加1.5杯水蒸煮即可。保留梨皮能發揮潤肺生津、清熱化痰等保護支氣管的功效。

冰糖燉水梨（Gettyimages／視覺中國）

蜂蜜檸檬水：將1顆檸檬冷凍去苦味後切薄片去籽，用叉在白色皮部分篤小洞，再倒入適量蜂蜜冷藏醃製一天，之後即可用溫水沖泡。蜂蜜具有清熱潤燥作用，能減少癢喉不適感；檸檬則富含維他命C及具抗菌作用，適合1歲以上寶寶飲用。

蜂蜜檸檬水（Gettyimages／視覺中國）

蒸鹽橙：將1顆香橙頂部切開作蓋，果肉外圍切開並於中心劃十字，抹上適量鹽，連蓋放入碗內以1.5杯水蒸煮。香橙含豐富維他命C，橙皮有鎮咳作用，少量鹽可消炎，味道如溫熱橙汁，小朋友較易接受。

蒸鹽橙（Gettyimages／視覺中國）

蘋果洋葱水：將1顆洋葱及1/4顆蘋果洗淨去皮切塊，放入碗中並於外鍋加1.5杯水蒸煮。加入蘋果能中和洋葱的濃烈味道，提高小孩接受度，同時能為身體補充水分。

蘋果洋葱水（Gettyimages／視覺中國）

中西醫教路：認清咳嗽成因 慎選日常飲食

咳嗽成因眾多，中西醫均建議要對症下藥並調整飲食習慣。

中醫角度：

分清寒熱對症下藥，中醫將咳嗽分為不同類型，家長可根據小朋友的症狀挑選合適茶飲：

寒咳：症狀多為咯痰清稀、畏寒怕冷及鼻塞流清涕。初起時可飲用由紫蘇葉（10克）、生薑（10克）及紅棗（15克）加水煮30分鐘而成的「紫蘇薑棗湯」以溫散風寒。

熱咳：症狀多為咯痰黃稠、發熱、口乾咽痛及鼻流黃濁涕。建議飲用由桑葉（10克）及菊花（10克）加熱水焗10分鐘的「桑葉菊花茶」，期間要避免進食辛辣煎炸及油膩厚味的食物。

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西醫角度：

忌食凍的食物：若咳嗽由感冒或喉嚨發炎引起，凍的食物可能會刺激喉嚨，加重不適。對於有哮喘或過敏體質的兒童，冷飲更可能誘發哮喘或咳嗽發作。

避開刺激性食物：太燙、辛辣、油炸、重口味及含咖啡因的食物，都可能使咳嗽惡化，應盡量避免。有醫生亦指出，部分人吃甜食（如蛋糕、巧克力）或喝牛奶時會令痰變多，建議這類患者避免食用易刺激氣管的甜食。

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改吃溫和流質：咳嗽患者應改食溫熱及清淡的食物，例如清湯、溫水、粥品、麵條，以及富含維他命C的水果（如奇異果、橙、蘋果），以減少對氣管的刺激。

久咳需盡快求醫：若久咳不癒，或伴隨發燒、胸悶、咳血或體重減輕等症狀，家長務必盡快帶小朋友就醫進行詳細檢查。

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