THREADS爆紅止咳茶 中醫折解其功效 處方偏涼只適合熱咳人士？

止咳茶｜近日 Threads 中神奇的止咳茶中，原來並非適合所有人士飲用？香港註冊中醫師林之蘭則為大家折解其功效及適用人士。

本文作者：香港註冊中醫師林之蘭



近日有網民分享，如果喉嚨痕，咳，有痰，可以嘗試準備以下材料：金羅漢果（一個分4日煲）、咸橄欖（3-4粒）、青橄欖（3-4粒）、石黃皮（6粒細）、桂圓肉（幾粒）、陳皮一角，再加入1.2升的水以養生壺煲1個小時。香港註冊中醫師林之蘭則為大家折解其功效及適用人士。

近日 Threads 中神奇的止咳茶中，「石黃皮」到底是甚麼藥材呢？它不是香港中醫常用藥，與水果黃皮也非同類，是一種長於陰暗潮濕、溪澗林下旁的蕨類——「腎蕨」的塊莖。按《廣西藥植圖志》中記載，石黃皮即馬騮卵，性平味甘帶澀，而《全國中草藥彙編》則指其性涼。

其實多數野生嶺南草藥，特別是長於陰暗水溪旁的，離不開偏涼的性質，所以部份藥典也有記載石黃皮能清熱解毒，而按其卵狀塊莖的樣子（象形法），也會推斷有散結的作用。

橄欖有助消食止瀉化痰

橄欖在《本草綱目》中有「生津液，止煩渴」的作用，在《本草求真》中也被評為「肺胃家果也」。除了清咽喉、除煩熱外，特別適合飽腹酒後咀嚼，能開胃降氣，甚至有消食止瀉的作用。而本就入肺胃經的橄欖，經發酵後增強了消食化痰的作用；同時鹽漬鹹味入腎，估摸因而有人會入藥來緩解久咳。因慢性咳嗽難癒，多有痰飲阻絡不去，加上久病及腎，故並用鹹橄欖有類似治腎虛咳喘的思路，用以引藥祛邪。

羅漢果止咳但體寒人士別亂服 龍眼肉補心脾、過量反惹痰

羅漢果則有止咳作用，性味甘涼，能清熱潤肺通便，特別是吸煙人群、腸燥便秘的病人。但需注意過量時、抑或者是體質虛寒的病人（譬如痰涎清稀色白、慢性腹瀉、畏寒、面色蒼白）誤用時容易引起眩暈。而陳皮耳熟能詳，可以理氣健脾、燥濕化痰。另外的桂圓，估計是用來調節甜味兼微微一補，因為龍眼肉性味甘溫，能補益心脾。但注意用量不能過多，避免甜膩過度、妨礙脾胃運化反而惹痰。

喉嚨痕為風邪在表 用藥前應辨別體質

如果按照樓主所言：「喉嚨瘙癢」，多為有風邪在表，可以兼寒/ 燥/ 熱邪等；至於一咳難停，則需要辨別不同虛實證型來指導用藥，譬如是由於肺有水飲/ 肺脾痰濕/ 肺熱而氣逆不降，又或是久咳肺腎兩虛等原因。

整體處方性味偏涼清熱適合熱咳人士

全方比較像是經驗食療用方，以性味偏涼、有清熱作用的藥果為主，較為適合症有黃痰、喉嚨澀痛的肺熱咳嗽病人。曾經看到有網民留言：「若寒性咳嗽患者誤用後反會加重病情」，的確如此，用批判思維參考民間偏方較為安全，因為整體而言此茶療屬性偏涼，誤用容易拖延病情。所以如有任何疑問、久病不癒，請向註冊中醫師查詢。如咳嗽超過2個月的患者，強烈建議進一步影像學檢查，以排除肺炎或其他嚴重疾病可能，用以指導治療方向。