兒童感冒｜咳嗽不止忌吃甚麼？除冰凍食品外「這些東西」也會惹咳

咳嗽可吃凍的食物嗎？醫生揭「這食物」恐讓症狀惡化：有痰、哮喘要注意！



咳嗽時到底能不能吃凍的食物？每逢換季或感冒期間，許多人會有這樣的疑問。專家提醒，咳嗽成因多元，飲食上確實需有所忌口，但重點是找出咳嗽背後的真正原因，才能有效改善症狀。

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吃凍的食物會加重咳嗽？

針對「咳嗽是否能吃凍的食物」這個常見問題，台灣成大醫院胸腔內科主診醫生郭鈞瑋表示，如果咳嗽是由感冒或喉嚨發炎引起，冰品可能會刺激喉嚨，加重不適，對哮喘或過敏體質者來說，冷飲甚至可能誘發哮喘或咳嗽發作。不過他也強調，並非所有人都需要完全避免冰品，重點還是釐清咳嗽的原因，才能做出適合自身的飲食調整。

這些食物也會「惹咳」：高油脂、咖啡因都在黑名單

台灣高雄市立小港醫院胸腔內科主任陳煌麒指出，絕大部分的病人胸部X光片，並沒有多大的異常，經過醫生一些理學檢查，還有初步的問診，通常會被診斷為鼻涕倒流與胃酸倒流，醫生除會給予抗組織胺的藥物，跟一些胃酸抑制的藥物之外，也會衛教病人，必須同時調整他的飲食習慣。

咳嗽期間慎選飲食 專家建議改吃「溫和流質食物」

台北榮總胸腔腫瘤科主任羅永鴻建議，咳嗽患者可改食溫熱、清淡的食物，例如清湯、溫水、富含維他命C的水果（如奇異果、橙、蘋果），以及粥品、麵條等容易消化的食物，減少對喉嚨與氣管的刺激。

而台灣東元綜合醫院呼吸胸腔科主診醫生郭欣平也提醒，太冰、太燙、辛辣、油炸、重口味的食物，都可能使咳嗽惡化，應儘量避免。

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咳不停！可能不只是感冒 伴隨這症狀務必就醫

台灣彰化秀傳醫院副院長林昌生提到，有些人發現喝牛奶或吃甜食時痰變多，這並非迷思，而是個體反應差異。醫生通常會建議患者避免甜食、蛋糕、巧克力等易刺激氣管的食物。

台灣彰化秀傳醫院胸腔內科主診醫生林育正表示，咖啡中含有多種刺激性成分，在咳嗽期間應暫時停止飲用。另外台灣資深醫藥記者蔣志偉提醒，咳嗽雖是身體的自然防禦機制，但若久咳不癒，或伴隨咳血、發燒、胸悶、體重減輕等症狀，應盡快就醫，進行詳細檢查，以排除更嚴重的肺部疾病或腫瘤等可能。

醫生建議：這些族群要特別注意飲食

台灣中山醫學大學附設醫院胸腔內科主診醫生陳焜結提醒，哮喘或過敏體質的患者，應避免含組織胺量高的食物與已知的過敏原。此外，刺激性辛辣食物如辣椒、大蒜、生薑，與油炸類食物，也應列入忌口清單，以降低喉嚨發炎與氣管過敏的風險。

咳嗽雖不一定要大幅限制飲食，但若能針對自身體質與病因進行適當調整，有助於改善症狀，同時也不會影響營養攝取與身體復原。

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