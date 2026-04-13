兒童健康｜孩子夜咳流鼻水以為感冒？醫生拆解鼻竇炎4大隱藏症狀

慢性鼻竇炎並非成人專屬疾病，兒童同樣可能罹患，但在症狀表現、診斷方式與治療策略上，與成人存在明顯差異。台灣臺北市立聯合醫院陽明院區耳鼻喉科主任陳冠瑋提醒，若未及早正確診斷與治療，恐影響孩童生活品質與學習表現，家長不可輕忽。



成人與兒童症狀不同 久咳是重要警訊

陳冠瑋醫師指出，成人慢性鼻竇炎常見四大症狀為膿鼻涕、鼻塞、顏面疼痛或壓迫感，以及嗅覺減退；小兒慢性鼻竇炎則為膿鼻涕、鼻塞、顏面疼痛或壓迫感與咳嗽。

臨床上，小兒最常見症狀其實是長期流鼻涕或鼻水，其次為有痰的咳嗽，且多在夜間或躺下時加重，容易被誤以為只是感冒或過敏而延誤診斷。

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小兒少見鼻息肉 哮喘與鼻竇炎關聯高

與成人不同，小兒慢性鼻竇炎較少合併鼻息肉。若檢查發現孩童同時出現鼻息肉，醫師會進一步評估是否存在其他較為罕見的疾病，以免漏診。

研究顯示，約兩成慢性鼻竇炎患者同時合併哮喘；反之，約六至七成哮喘患者可發現鼻竇黏膜增厚，且哮喘越嚴重，合併慢性鼻竇炎的比例越高。陳冠瑋醫師表示，特別是合併鼻息肉的慢性鼻竇炎，與哮喘關聯性更高，臨床上常需耳鼻喉科與胸腔科或小兒科共同評估，才能達到較佳控制效果。

治療以保守為主 避免長期抗生素

治療策略上，小兒慢性鼻竇炎初期以鼻腔沖洗與類固醇鼻噴劑為主，有助於減少發炎與分泌物堆積。若出現急性惡化，醫師可依病況短期使用抗生素或口服類固醇，但不建議作為長期治療。至於成人常用的生物製劑，目前在小兒慢性鼻竇炎仍缺乏足夠研究證據，尚未成為常規治療選項。

腺樣體肥大關鍵 手術依序評估

腺樣體肥大在小兒慢性鼻竇炎中扮演重要角色。若藥物治療效果不佳，且檢查發現腺樣體明顯肥大，臨床上多會優先考慮腺樣體切除術，再視病情評估是否需進一步接受內視鏡鼻竇手術。

目前研究顯示，小兒內視鏡鼻竇手術安全性高，多能改善症狀；鼻竇氣球擴張術亦為治療選項之一，但在小兒族群中的角色仍待更多研究證實。

久咳鼻水別只當感冒 耳鼻喉科正確診治

陳冠瑋提醒，若孩童出現長期流鼻涕、夜間咳嗽、有痰咳嗽或鼻塞反覆不癒，不應僅視為感冒處理，建議及早至耳鼻喉科檢查。透過正確診斷與個別化治療，多數小兒慢性鼻竇炎皆可獲得良好控制，幫助孩子恢復正常呼吸與生活品質。

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