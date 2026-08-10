育兒｜想培養小朋友同理心與高EQ？從引導孩子日常說3句說話開始

孩子會對你說這三句話嗎？很多父母都希望孩子乖巧、懂事、有禮貌，但其實孩子的情感與品格，往往藏在日常最簡單的表達裡。如果孩子從小就願意說出關心與愛的話語，代表他正在學習理解他人、體貼他人，這正是高情商的重要基礎。與其一味要求孩子成績優秀，不如先觀察他是否願意用語言表達愛與關懷，這才是影響一生的能力。



孩子會對你說這三句話嗎？這不只是表面上的禮貌，而是內在情感與教養的展現。

當孩子願意說出「我愛你」、「我幫你」、「你先吃」這樣的話，其實反映的是他是否懂得感恩、是否願意付出，以及是否具備同理心。想要孩子貼心、高情商，不是靠說教，而是透過生活中不斷示範與引導，讓這三句話自然成為孩子的一部分吧！

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一、把「我愛你」說出口：建立情感連結

我們表達愛的方式常常是內斂的，但孩子其實非常需要被明確地愛著。當父母願意主動對孩子說「我愛你」，孩子才會學會用同樣的方式回應。

這句話的價值不只是情感表達，更是一種安全感的建立。孩子在穩定的愛中成長，會更有自信，也更願意與他人建立良好關係。當孩子開始主動對父母說「我愛你」，代表他已經理解愛是可以表達的，而不是藏在心裡。

父母可以在日常生活中多創造這樣的時刻，例如睡前、分別時、或孩子完成一件事情時，給予擁抱與語言回應。長期下來，孩子會自然內化這種表達方式，未來在人際關係中也更有溫度。

二、願意說「我幫你」：培養責任與同理

當孩子主動說「我幫你」，其實是一個非常重要的成長訊號，代表他開始注意到他人的需求，而不是只關注自己。

很多父母會因為怕麻煩或覺得孩子做不好，而拒絕孩子的幫忙。但這其實錯過了培養責任感的好機會。孩子在參與家務或協助父母的過程中，不只學會技能，更重要的是理解「付出」的意義。

例如讓孩子幫忙收拾玩具、拿東西、簡單整理環境，都能讓他感受到自己是家庭的一份子。當孩子體會到父母的辛苦，也更容易產生感恩與體貼。

這種從小建立的責任感，會延續到未來的人際關係與工作態度，讓孩子成為一個願意承擔、可靠的人。

三、懂得說「你先吃」：學會分享與體貼

孩子天性以自我為中心，尤其在面對喜歡的食物或玩具時，更容易優先滿足自己。但如果孩子願意說出「你先吃」，代表他已經開始學會把他人放在心中。

分享，是高情商的重要表現之一。這不只是物質上的分享，更是一種情感上的體貼。當孩子願意讓出自己喜歡的東西，其實是在練習控制慾望與關心他人。

父母在這個過程中，不應該直接拒絕孩子的好意，而是可以接受並回應，例如一起分享食物，讓孩子感受到分享帶來的快樂與連結。

這三句看似簡單的話，其實蘊含了愛、責任與同理心。孩子不是天生就會這些，而是在家庭互動中一點一滴學習而來。父母若能以身作則，並給予孩子表達與參與的機會，就能慢慢養出一個溫暖、貼心且高情商的孩子。當孩子心中有愛，自然也會在長大後，把這份愛回饋給父母與身邊的人。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：想養出貼心又孝順的孩子？每天說這三句話，讓孩子更懂愛、更願意付出】