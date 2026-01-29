孩子「細粒」七大警號注意！三招助子女衝破身高上限！

不少家長會定期監測子女的生長線，以確保他們穩定成長，看著子女身高不理想，更是擔心他們輸在起跑線。其實身高發育並非完全由遺傳決定，後天營養補充與生活習慣才是突破身高上限關鍵。當出現以下 7 大警號，家長必須提高警覺，及早介入確保子女發揮最大的生長潛能：



家長不能忽視！子女長不高7大警號

1. 速度放緩：每年生長不足5cm

兒童生長曲線圖是其中一個參考指標，3歲至青春期每年大約長高5-7cm，如果每年生長不足5cm，就需要引起高度重視。

2.修復受阻：睡眠質素差、時間不足

生長素主要在夜間深睡眠時分泌。如果孩子長期晚睡、睡眠不安、有鼻鼾等問題，會影響生長素的分泌。

3. 根基不足：食慾差，揀飲擇食嚴重

長期營養攝入不足，無法滿足生長所需的「建築材料」（如蛋白質、鈣、鋅等）。

4. 動力缺失：運動量嚴重不足

適量的運動，特別是跳躍、伸展類運動，能有效刺激骨骼生長。

5. 體力虛耗：長期體弱多病

身體瘦弱、經常感冒、反復生病的孩子會消耗大量能量，生病期間食慾不佳和睡眠質素差，都會影響生長發育。

6. 心理壓抑：情緒和壓力問題

長期生活在壓抑、緊張的家庭和學習環境中的孩子，可能會因為心理壓力過大導致「心理性矮小」，其生長素分泌也會受到抑制。

7. 發育警示：身體比例異常

如果孩子四肢顯得特別短小，但軀幹相對正常，可能與遺傳、身體內在失衡（如生長素缺乏、身體代謝慢、精神不足、早熟）或營養不良等因素有關。

如果你的孩子出現了以上警號也不用太擔心，只要把握好後天三大成長關鍵，身高逆轉絕對有希望！

把握長高黃金期：三大關鍵支柱

關鍵一：補充天然鈣質 促進骨骼成長

拉長骨骼：足夠的鈣質支撐骨骼向上生長，是長高的物理基礎。

精明選擇：市面補鈣產品琳瑯滿目，家長應優先挑選天然來源、高吸收率且成分純淨的兒童專用鈣，確保補鈣過程高效且安心。​​

一表睇清 天然鈣VS合成鈣

關鍵二：配合優質睡眠 啟動生長素分泌

黃金分泌期：醫學研究證實，刺激骨骼生長的生長素主要在熟睡期間分泌。

克服環境障礙：香港兒童常因學業壓力或電子產品導致睡眠不足。家長應確保子女擁有規律且高質量的睡眠，才能讓補充的營養轉化為實際的身高增幅。

關鍵三：改善偏食習慣 攝取均衡營養

蛋白質：構成身體組織與肌肉的基礎結構。

微量元素：鈣、鋅、維他命 D 等在細胞生長及維持食慾中扮演關鍵角色。

均衡飲食：家長應致力改善子女偏食問題，從肉、蛋、奶、蔬果中攝取多樣化營養。唯有「原料」充足，身體才能全速建構骨骼與肌肉。

01最愛親子鈣片品牌WholeLove Plus兒の快高鈣

想幫孩子突破基因界限長得更高，家長們可以選購同時滿足以上三大關鍵的兒童鈣片，廣受父母信賴的WholeLove Plus「兒の快高鈣」便是一個理想選擇。憑藉其卓越配方，榮獲2025年01親子最愛親子鈣片品牌的美譽，全面支持孩子的成長黃金期。

天然雙鈣組合 牛奶鈣＋天然海藻鈣

兒科專科醫生推薦的 WholeLove Plus「兒の快高鈣」是採用天然牛奶鈣及專利天然海藻鈣的雙鈣組合。牛奶鈣成分結構與人體骨骼極為接近，親和性高；而專利海藻鈣來自純淨愛爾蘭海域，其獨特的蜂窩多孔狀結構，吸收率 高達39.4%，遠超一般鈣源。

獨有舒睡配方 磷脂醯絲胺酸（PS）＋DHA

產品更獨有磷脂醯絲胺酸（PS)＋DHA的舒睡配方，有助保護神經元，令小朋友更容易入睡並提高睡眠品質 。優質睡眠能激活生長素分泌，讓孩子在睡夢中輕鬆長高。

改善孩子偏食 維持腸道健康

澳洲製造的「兒の快高鈣」不僅含有維他命D3促進鈣質吸收，更添加了左旋賴氨酸L-Lysine以改善偏食，以及專利益生菌K-1有助增強免疲系統，維持腸道健康，一次滿足孩子不同的營養需要，而且牛奶味咀嚼片美味可口，讓孩子主動愛上補鈣。

小小用家補充兒の快高鈣，快高長大無難度！

拒絕化學合成鈣 用家實證半年高3cm 睡眠專注力同步提升

不少家長為孩子選擇鈣片時都會格外謹慎，因為市面上鈣片種類繁多，部分產品更以碳酸鈣或石灰等化學原料製成，安全性與吸收度難免令人擔心。曾經做過model的旅遊節目主持人梁芷珮，一向關注子女成長與健康。正值青春期長高關鍵階段，她特別為細女選擇成分天然、來源安心的 「WholeLove Plus 兒の快高鈣」。服用後，細女不僅比以前更容易入睡，半年更長高了3cm，連學習也比以前更加專注了！

梁芷珮早前與細女的旅行合照。

WholeLove Plus天然鈣系列 守護全家骨骼健康

鈣質不單是兒童成長的必需品，其實成年人及孕婦對補鈣都有不同需求！WholeLove Plus早已為不同家庭成員準備好補充天然鈣質的方案。

成人適用的「骨の海藻鈣」，採用日本製造的深海天然紅海藻鈣，配合獨家3效RAL強骨配方，有效補鈣、促進吸收及鎖住鈣質，更獲骨科專科醫生推薦。

專為孕婦設計的「孕の海藻鈣」，日本製造配方，採用深海天然海藻鈣，並特別添加專利益生菌以預防孕期排便不暢順，更有葉酸及DHA支持胎兒腦部及骨骼發展，獲婦產科專科醫生推薦。

