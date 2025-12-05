兒童身高｜15歲男童長期捱夜只有1米38 即看長高必備六大營養素

兒童身高｜想讓孩子長得更高，除了有一部分是先天遺傳外，其實是否有足夠睡眠或是健康飲食同樣重要。河南省一名15歲少年因長期沉迷遊戲而捱夜至天亮，導致身高發育停滯在138厘米，求醫後得知身高與作息習慣息息相關。



河南省一名15歲男孩，由於長期捱夜遊玩網絡遊戲及手機，導致身高僅得138厘米。男孩前去求醫後得知自己的骨齡已完全閉合，即同樣代表日後幾乎無法再長高。

醫生指出，在正常情況下，15歲男生理應仍然可以持續長高，但由於人體生長激素主要分泌於深度睡眠時間內，當中晚上10時至凌晨1點，以及凌晨5時至6時為生長激素分泌的高峰期，其濃度可高於白天的2到4倍。若孩子在發育階段中經常捱夜，或會錯過生長激素分泌高峰，直接影響骨骼發育與長高。

長高必備六大營養素

當孩子進入青春期，飲食上應減少甜食、宵夜、含糖飲料、油炸物與高熱量食物，這些都會影響血糖與荷爾蒙平衡，進而抑制生長激素分泌，甚至增加性早熟的風險。

1. 鈣質

鈣質不會直接促進增長身高，但能幫助骨骼變硬，並增加骨質密度、打好基礎。

建議攝取食物：推薦早晚各一杯乳製品；剩下的鈣可以從乳酪、芝士、豆腐、黑芝麻、小魚乾、蝦米、菠菜、莧菜等來補充。

2. 優質蛋白質

蛋白質是構成身體細胞的主要成分，更有助形成骨膠原蛋白，建議每日吃6至8份蛋白質即可，同時要注意攝取動植物蛋白份量，因為過量動物性蛋白質亦會讓鈣質流失。

建議攝取食物：豆魚肉蛋、原型食材。

3. 維生素D

幫助強壯骨骼、維持骨密度。

建議攝取食物：適量去曬太陽、吃日曬乾香菇。

4. 維生素K

強化骨骼外也能幫助形成骨鈣蛋白。如果孩子不喜歡吃綠色的葉菜類，可以從蘿蔔、菇類、大黃瓜等瓜類蔬菜先下手。

建議攝取食物：綠色蔬菜、橄欖油、納豆

5. 礦物質鎂

鎂幫助強健骨骼，減少骨質流失。除了礦物質鎂，同時也能攝取膳食纖維、維生素B群及礦物質。

建議攝取食物：堅果、全穀雜糧；也可用地瓜、南瓜、芋頭、馬鈴薯等非精緻的雜糧食物取代部分的白飯、白饅頭、白吐司、白麵條。

6. 維生素C

此營養素能促進膠原蛋白生長，同時強化膠原蛋白結構。

建議攝取食物：新鮮蔬果

從作息、運動入手

在作息與運動方面也要特別注意。晚上8點至12點是生長激素分泌最旺盛的時段，建議孩子最好在晚上10點前就寢。適量運動也不可忽視，建議每週規律安排跳繩、打籃球等跳躍類活動，可促進骨骼發展，是天然又安全的長高刺激法。