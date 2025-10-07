全球肥胖兒童數量首度比體重過輕者多！UNICEF：太依賴超加工食品

兒童肥胖已經成為孩子的健康危機！最新數據更是揭露令人震驚的事實。



聯合國兒童基金會發表最新報告指出，全球肥胖兒童人數首次超越體重過輕者！肥胖不再是富裕國家的專屬問題，就連資源有限的發展中國家，也正面臨着兒童肥胖與發育遲緩並存的「雙重營養負擔」。

相關文章：兒童肥胖｜年紀輕輕怎已成「囤肉」專家？9個建議助孩子減肥剷肉

+ 13

肥胖兒童人數激增，數據令人震驚

根據UNICEF調查，目前全球約有3.91億名5至19歲的兒童與青少年屬於過重或肥胖，其中有約1.88億人為肥胖者。與2000年相比，當時肥胖比率僅為3％，如今已飆升至9.4％，而體重過輕者比例則由近13％下降至9.2％。也就是說，肥胖已成為更普遍的問題。

在地區分布上，除了撒哈拉以南非洲與南亞之外，多數地區肥胖人數皆已超越體重過輕者。太平洋島國的情況尤為嚴峻：紐埃38％、庫克群島37％與諾魯33％的兒童皆為肥胖。高收入國家如智利（27％）、美國與阿拉伯聯合大公國（皆為21％）的數據也顯示，肥胖問題正全面擴張。

超加工食品，造成孩子體重飆升

報告繼續指出，導致肥胖問題急遽上升的主因，就是現代人從傳統、天然的飲食方式，漸漸轉向高熱量、低營養價值的超加工食品。這些食品通常價格低廉、取得容易，且其中富含糖分、鹽分，以及不健康脂肪與化學添加劑。這些都是嚴重破壞兒童營養健康的隱形殺手。

隨着都市化與全球化的影響，許多家庭越來越依賴加工食品，取代傳統的蔬菜、水果與蛋白質攝取。報告中也特別指出，即使是在低收入與中等收入國家，兒童肥胖問題也已日益嚴重。

相關文章：多吃可致性早熟、蛀牙易肥！草莓牛奶、布甸「5食品」孩子別多吃

+ 24

UNICEF促全球政策行動，改善兒童營養

面對這個全球兒童健康刻不容緩的話題，UNICEF警告，如果不立即採取行動，未來肥胖所帶來的健康代價與經濟成本將難以承受。預估到2035年，全球因過重與肥胖造成的經濟損失將達每年4兆美元。

聯合國兒童基金會也呼籲各國政府立即行動，從政策層面着手改善兒童營養狀況。報告建議包括以下幾項措施：

1. 限制學校販售不健康食品，提供營養均衡的替代選擇

2. 對高糖、高鹽食品與含糖飲料徵稅，以降低消費誘因

3. 規範食品廣告與標示制度，保護兒童不受誤導

4. 要求食品製造商調整配方，減少有害成分使用

5. 禁止超加工食品業者參與政策制定，防止利益衝突

6. 設立透明機制規範遊說行為，確保政策制定科學與公正



【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：全球首見，肥胖兒童數量超越體重過輕者！專家呼籲：減少加工食品，對兒童健康的傷害】