胖小孩每4人就1人中招？兒童脂肪肝目前無藥醫　醫揭唯一逆轉關鍵

近年來，隨著兒童肥胖問題日益嚴重，一種過去被認為是成人病的肝臟疾病—「脂肪肝」，已悄悄成為兒童健康的新威脅。根據台北榮總兒童胃腸科林裕誠醫師研究指出：醫界「新共識強調：兒童脂肪肝不再罕見，需及早預防與治療」。



台灣肝臟研究學會（TASL）與台灣小兒消化醫學會（TSPGHAN）聯合發表了針對「兒童與青少年代謝異常相關脂肪性肝病（MASLD）」的重要共識聲明，提醒社會大眾提高警覺。

目前，唯一對兒童有效的治療方式仍是「改善生活習慣」，包括控制體重、增加運動量、減少含糖飲料與高熱量食物。（unsplash@towfiqu barbhuiya）

兒童MASLD盛行率驚人 尤其在肥胖族群

過去醫界使用「非酒精性脂肪肝病（NAFLD）」一詞來描述這類疾病，但由於兒童的脂肪肝與「飲酒」多半無關，加上這個名稱忽略了疾病背後真正的元兇—代謝異常，因此國際醫學界於2023年正式將此病更名為「代謝異常相關脂肪性肝病（MASLD）」。這次的台灣共識聲明也全面採用這項新定義，更加貼近兒童的實際情況。

根據本次共識文件整理的資料，全球兒童MASLD的盛行率在一般族群中約為7.4%，但在肥胖兒童中竟高達52.5%。在台灣的研究中，平均每四位肥胖兒童中，就有一人罹患中等程度以上的脂肪肝，而且他們多數沒有明顯症狀。

這不是短暫現象 兒童脂肪肝恐影響一生

雖然兒童MASLD目前仍不太會導致肝硬化或肝癌，但研究顯示，若不積極介入，這些孩子將來成年後，肝臟病變會持續惡化，甚至導致肝功能衰竭或需肝臟移植。台灣一項研究追蹤肥胖兒童兩年後發現，有一半脂肪肝患者在控制體重後可恢復健康，但也有近四分之一出現惡化的情形，顯示疾病具有可逆性，也有進一步惡化的風險。

兒童脂肪肝需引起重視（AI製圖）

ALT與超音波為主 但仍有侷限

目前最常用的兒童脂肪肝篩檢工具為肝功能指數（丙胺酸轉胺酶ALT）與腹部超音波。不過這些方法存在不少限制，例如ALT可能在早期病患中呈現正常，超音波則難以偵測輕度脂肪變化。共識報告呼籲，台灣應考慮在學校健康檢查與兒童肥胖門診中加入適齡篩檢，並訂定符合本地族群的參考標準值，以提早發現與介入。

腸道菌與微塑膠也有關 改變生活習慣仍是關鍵

值得一提的是，MASLD的成因非常複雜，不僅與肥胖、遺傳、飲食有關，還可能受到腸道菌相失衡、腸漏症，甚至母親懷孕時的健康狀況所影響。研究也發現，環境中如微塑膠等汙染物，會擾亂肝臟代謝與腸道屏障，進一步加劇脂肪肝的風險。

目前，唯一對兒童有效的治療方式仍是「改善生活習慣」，包括控制體重、增加運動量、減少含糖飲料與高熱量食物。雖然國外已有藥物獲准用於成人脂肪肝，但尚無任何藥物獲准用於兒童。少數研究顯示維他命E可能對兒童有幫助，但長期安全性尚不明。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】