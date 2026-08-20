兩童到訪動物農場後嘔吐血便　染大腸桿菌致腎衰竭即睇症狀及預防

動物農莊｜不少家長會帶孩子到動物農場遊玩，與小動物近距離接觸，但要注意衛生，以免感染細菌！澳洲兩名幼童在到訪動物農場後，感染「產志賀毒素大腸桿菌」（STEC），更引發腎衰竭，其中一名兒童腦部永久受損。以下整理產志賀毒素大腸桿菌的病徵、傳播途徑、潛伏期，以及預防方法，家長可以參考。



幼童到訪動物農場後 嘔吐腹瀉更現血便

據外媒報道，澳洲兩名分別2歲及3歲的兒童到訪墨爾本的一間動物農場後，因感染嚴重細菌導致腎衰竭入院。

2歲童的母親表示，兒子在5月到訪動物農場後感到不適，嚴重嘔吐和腹瀉，起初家人以為孩子只是患腸胃炎，但其後病情急轉直下，更出現血便，家人見狀立即把他送往醫院。

感染大腸桿菌致併發症 引發腎衰竭

醫院的驗血結果顯示，男童患上「溶血性尿毒症綜合症」（haemolytic uraemic syndrome，HUS），這是一種嚴重的罕見病，可致腎臟停止運作。此症可能由「產志賀毒素大腸桿菌」（Shiga toxin-producing E. coli，STEC）引起，這種細菌存在於動物的腸胃道，接觸受動物糞便污染的環境或物件後就有機會受感染。

2歲童洗腎17日 3歲童腦部永久受損

這名男童其後需要接受為期17日的洗腎治療，期間更需要輸血兩次，現時已經康復。

另一名3歲兒童病情相對嚴重，需要在深切治療部留醫4星期，腦部更受到永久損傷，目前醫生正評估是否需要接受腎臟移植。

這兩宗個案，正值維多利亞州產志賀毒素大腸桿菌感染個案急升之際，今年截至目前已錄得超過160宗。維多利亞州衞生部已建議涉事的動物農場，增設洗手設施並展示相關警告。

「產志賀毒素大腸桿菌」存在於動物的腸胃道，接觸受動物糞便污染的環境或物件後就有機會受感染。（Freepik）

產志賀毒素大腸桿菌病徵

根據香港衞生署資料，產志賀毒素大腸桿菌感染的病徵包括腹痛和腹瀉，甚至出血性腹瀉，亦可能會出現發燒和嘔吐。

少數患者可能出現嚴重併發症，例如幼童可因溶血性尿毒綜合症導致腎衰竭。任何年齡均可能受感染，其中幼童及長者較易出現重症。

傳播途徑及潛伏期

產志賀毒素大腸桿菌感染主要由進食或飲用受污染的食物，如生或未經煮熟的免治肉類、受污染的蔬果、未經消毒的奶類製品等。

該病亦可透過糞口途徑在人與人之間直接傳播。來自被污染的飲用水和遊憩用水的水源性傳播均曾有報告。此外，直接接觸農場動物或其周圍環境也是產志賀毒素大腸桿菌感染的一個重要風險因素。

產志賀毒素大腸桿菌的潛伏期一般是3至4天，但可長達14天。

5大預防方法

1.處理食物時應遵從食物安全五要點，選擇安全的原材料、保持雙手及用具清潔、分開生熟食物、徹底煮熟食物及把食物存放於安全溫度，以預防由食物傳播的疾病。

2.處理食物或進食前、處理生的肉類或家禽後、如廁或更換尿片後和接觸動物後，都應該用梘液及清水徹底洗淨雙手。

3.進食和飲用已徹底煮熟和煮沸的食物和食水。烹煮或翻熱食物時，須確保其中心溫度達至70°C或以上並維持至少30秒。

4.避免進食未經消毒的牛奶或未經煮熟的食物。

5.如出現懷疑受到產志賀毒素大腸桿菌感染的腸道病徵，特別是出血性腹瀉，應立即求醫。