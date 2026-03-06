甲類鏈球菌高峰期兒童屬高危群組　草莓舌為警號即看病徵治療方法

甲類鏈球菌｜近期甲類鏈球菌（A型鏈球菌）感染個案上升情況，兒科醫生分享高危群組、傳播途徑、常見病徵及治療方法，以及常見併發症。兒科醫生提醒家長提高警覺，如果孩子出現3種特定症狀應及早求醫。



感染甲類鏈球菌 喉嚨劇痛無法吞嚥

近日多地出現甲類鏈球菌感染個案上升。台灣兒科醫生巫漢盟醫師早前在社交平台分享女兒的染病經歷，引起不少家長關注。巫醫師一家剛從日本旅行回台。事發當日，女兒進餐廳前仍然手舞足蹈，精神不錯，但吃了幾口飯後突然表示喉嚨劇痛，痛到無法吞嚥，連喝水都流眼淚。

出現「草莓舌」咽喉發紅、扁桃腺腫大

巫漢盟醫師隨即檢查女兒的口腔，發現她有疑似「草莓舌」的情況。回家再仔細檢查喉嚨，發現女兒咽喉發紅、扁桃腺腫大，他判斷女兒受甲類鏈球菌（A型鏈球菌）感染。

幸好女兒當時尚未出現高燒，整體情況不算嚴重，巫醫師即時為女兒進行抗生素治療，並密切觀察後續變化。

他表示，其實出發前已留意到日本近期流感和甲類鏈球菌個案增加。旅途中一家人也盡量避開人潮，但小朋友未必能長時間正確佩戴口罩，最終女兒仍然中招。

甚麼是甲類鏈球菌？

巫醫師解釋，甲類鏈球菌是一種細菌，不是病毒，最常出現在5到15歲的學齡兒童身上。在人群聚集的旅遊景點、飛機艙內都很容易透過飛沫傳播甲類鏈球菌。

甲類鏈球菌潛伏期

衞生署資料顯示，甲類鏈球菌感染引致的各種疾病有不同的潛伏期。例如，鏈球菌咽喉炎的潛伏期通常為1至3天，膿皰瘡的潛伏期為7至10天。至於鏈球菌中毒性休克綜合症，其潛伏期會因應感染位置而有所不同。一旦出現初期症狀，患者可於24至48小時內出現低血壓。

甲類鏈球菌病徵 出現3種症狀需及早求醫

這類感染通常比較少出現咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀。巫醫師提醒，如果孩子出現以下情況，應及早求醫，切勿當作一般感冒：

1.喉嚨劇痛：扁桃腺紅腫，甚至出現白色膿萃（化膿）。

2.高燒不退：通常伴隨明顯的發熱症狀。

3.草莓舌：舌頭紅腫像草莓表面一樣，這是非常典型的特徵。

抗生素治療勿自行停藥 或致嚴重併發症

一旦確診，必須使用抗生素治療，雖然吃藥1-2天後症狀會大幅緩解，但絕對不能自行停藥，必須完成整個療程（通常是10天）。如果沒徹底消滅細菌，加上細菌分泌的毒素，可能會引發嚴重的併發症：

．猩紅熱：全身出現細小如砂紙的紅疹。

．急性腎絲球腎炎：感染後1-2週出現血尿或水腫。

．風濕熱：可能攻擊心臟瓣膜、關節，造成永久性的損傷。

巫醫師提醒，近期氣溫變化較大，加上外遊頻繁，家長應特別留意孩子是否出現喉嚨劇痛及高燒等異常症狀，及早求醫評估，避免延誤治療。

《本文獲 阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師 授權轉載》