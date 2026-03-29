沙門氏菌｜3歲童熱痙攣住院　教你「三段式打蛋法」防交叉污染

一對父母抱著3歲男童衝進急診室，急切地說：「醫生，我的孩子一直上吐下瀉，全身無力、發高燒，昨天我們一起在餐廳用餐，症狀也一樣，麻煩你們先處理小朋友。」



台灣衛生福利部臺北醫院表示，幼童因引發熱痙攣住院治療，隨後又有數名症狀相同的病人就醫，所幸在團隊密切照護下，皆已康復出院。兒科吳文秋主任呼籲，聚餐再加上作息與飲食不規律、個人衛生疏忽，常誘發腸胃不適，外食應留意飲食衛生。

急性腸胃炎處置關鍵在「快」 避免脫水與電解質失衡

吳文秋主任指出，病童上吐下瀉合併發燒，最怕快速脫水與電解質失衡，處置關鍵在「快」。

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面對急性腸胃炎與疑似細菌性感染，急診與兒科醫師分別為病人進行生命徵象與病史評估與檢查，包含安排糞便檢查確定菌種，給予靜脈補液，快速補回流失的水分與電解質，降低脫水與併發症風險；對嚴重噁心與嘔吐者，醫師也會開立止吐藥物緩解症狀，並提醒在症狀改善前暫停固體食物攝取，降低腸胃負擔。同時持續監測病人的生命徵象和液體平衡穩定，並同步通報感染控制單位掌握狀況。

他提醒，家長若發現孩子持續高燒、活動力下降、反覆嘔吐無法進食或出現明顯無力等狀況，請勿自行硬撐，應儘速就醫評估，守住孩子的安全線。

新鮮現做也可能被污染 沙門氏菌常藏於蛋與肉類

面對疑似食安風險，台灣營養科李佩霓主任提醒，即使是新鮮現作的料理，也可能存在看不見的污染，用餐後若出現危險徵象應儘速就醫。從食品衛生管理角度，李佩霓主任表示，沙門氏菌常見於畜肉、禽肉及蛋類製品，義式餐廳常見的凱撒沙拉醬、提拉米蘇、溫泉蛋等，若涉及生蛋或半熟蛋處理，需要把原料與流程做到「可追溯、可控管」。

她建議，採買蛋品時，優先選擇洗選蛋或殺菌液蛋，並落實「三段式打蛋法」：

獨立敲蛋

逐顆檢查

換碗調理



避免單顆受汙染的蛋污染整批食材。

備餐過程可能造成污染 生熟食應分開處理

很多人以為只要煮熟就安全，但病原菌常在備餐過程繞過加熱步驟。李佩霓主任提醒，生熟食必須分開處理，砧板、刀具與容器宜採色標管理；生肉與生菜（如凱撒沙拉）備餐檯面應區隔、清潔、消毒，避免病原菌透過手部或環境媒介傳播。此外，沙門氏菌也可能經由蟑螂、老鼠等病媒擴散，選擇有每日環境清潔、消毒與衛生查核的用餐地點較佳。

高風險族群避免生食 餐飲從業人員應落實衛生管理

而老人、幼童與免疫力低下者，應避免食用生蛋、未熟肉等高風險料理；若出現急性腸胃炎症狀，應盡速就醫、補充水分與電解質，並保留剩食或診斷資料以利追蹤。餐飲從業人員，在接觸生肉、如廁後及備餐前，應使用肥皂徹底洗手，若出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，應立即停工並通報主管機關，待症狀解除後經醫師確認再復職，避免病菌傳播。

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