孩子拒學變隱蔽青年？專家教3招重啟生命動力：父母停止過度補償

14歲的小宇，某天在學校受挫後隔天躲在房間不願上課，父母幫忙裝病假隱瞞缺課，還把三餐送進房間。沒想到往後小宇只要早上起不來，被父母催促，聽到「上學」就暴怒。

32歲的阿強，面試失敗後在家待了5年，只要父母提找工作，他就反過來指責：「沒能力讓我當富二代，幹嘛生下我？」



看到孩子關在房裡不出門、或是成年後遲遲無法踏入社會，身為父母，心碎之餘一定充滿困惑：

「是不是我哪裡沒教好？」

「他怎麼變得這麼懶？」



其實，這類行為背後往往隱藏著「過度補償」的家庭動力失衡。

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台灣衛生福利部樂生醫院身心科主治醫師陳信源直言，「過度補償」，簡單來說，就是父母「幫得太多、擋得太快」！他解釋，為了怕孩子挫折、受苦，父母默默幫忙請假、繳手機費，甚至把三餐端到房門；即使孩子不工作、不上學，生活品質依然完全不受影響，有得吃有得住，手機上網就能購物點餐，不必出家門。

但這些本意是「愛」的行為，反而讓孩子的恐懼被固化，讓外面的世界變得更可怕。陳信源提醒，當孩子用「憤怒」來掩飾害怕，父母則因「愧疚」而退縮，最終成了孩子逃避現實的「共犯」。想讓孩子回歸社會，重點不是「趕走他」，而是「重啟他的生命動力」。

1. 停止「秘密服務」

不再默默幫他打理一切。例如：不再送飯進房、深夜定時關閉網路。讓孩子感受到：逃避現實是有「代價」的，外面的世界雖辛苦，但躲在家裡也不能再隨心所欲。

2. 安靜陪伴

不要進房間就說教或吵架。每天固定進去坐10分鐘，不用說話，只是傳達一個訊號：「我們愛你，但不會再支持你繼續退縮。」

3. 尋求專業醫療協助

長期退縮的孩子，常伴隨大腦壓力系統失調。經由身心科醫師評估，可利用藥物或重複經顱磁刺激（rTMS）治療，來緩解生理的焦慮，重啟對外的連結。

陳信源呼籲，溫柔而堅定的界限，是回歸現實的階梯。處理此類問題的目標並非「趕走」孩子，而是「不讓孩子與現實脫軌」。當父母能打破羞恥感，尋求專業協助並建立清晰界限時，子女才有機會在挫折中長出屬於自己的韌性。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】