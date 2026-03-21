孩子學習不在狀態？做好3件事告別功課拖延　提升效率培養自主性

孩子開學已經第二周了，也是開學進入不了狀態的第5天，想……打他！



昨天收到一條留言：開學快兩周了，感覺孩子一點也不在狀態。放學回家倒挺高興的，但一提作業就不行，半天也不動筆，滿臉不情願。課堂的情況我還沒了解，但想也知道，肯定不好。想問C媽，有沒有什麼方法讓孩子快點進入狀態呢？

各位姐妹，家裏有沒有同款？我們家這位大姐，開學第一周，在家的狀態反正是：不寫作業、歲月靜好，一寫作業、苦大仇深。

孩子一寫作業就苦大仇深（CC爸媽提供）

其實也能理解。剛經過一個美好的寒假，前不久還可以睡到自然醒、玩到自然嗨的日子，啪，沒了！拆散她和幸福生活的「人」是誰？是學習啊！是作業呀！說不上恨之入骨，多少也有點不願面對吧。

但是，今兒不是來吐槽的，是來解決問題的。來，聊個5毛錢兒的。開學不在狀態的孩子，我是這麼套路的，讓她自己都覺得「我是愛學習的！」

很多父母，在孩子的學習規劃這塊，會有一個誤區。總覺得，新學期新氣象，正是適合打雞血的時候。什麼學習效率、學習計劃、學習方法，都得趕緊操練起來。

但我媽作為小學老師，老早就告訴我一個道理：

開學最重要的一件事，並不是這些「高階」規劃，而是先搞好孩子和學習之間的關係。

萬事萬物都是關係，我們和人的關係，我們和物的關係……當關繫好的時候，我們就會喜歡做這件事，效果也會很好。否則，倒也不是說就不做了，但就會拖拉、不上心。

那麼關係怎麼搞好呢？心理學家丹尼爾·卡尼曼提出過一個「峰鍾定律」。

大家有沒有排隊玩過山車的經歷？不僅要冒着嚴寒/頂着烈日排很長的隊，過程中還可能遇到有人插隊這類不愉快的事兒。20分鐘痛苦排隊的過程中，很多人信誓旦旦：「排隊太痛苦了，下次再也不玩了」。可很多人從過山車下來後，態度完全轉變了：「太刺激了，太好玩了。下次我還要玩。」有了後面三分鐘的極限刺激，之前20分鐘的痛苦就好像沒發生一樣了！

這是為什麼呢？丹尼爾的「峰終定律」揭露了真相：

一個人對所經歷事情的評價/感受，取決於過程中的最強體驗（積極或消極），也就是峰值；和結束前的最終體驗，也就是終值。



玩過山車的峰值和終值都是刺激、興奮，這種感受遠遠勝過了漫長等待的痛苦。所以，大家還是會愛上過山車。

同樣的，咱類比到學習中：如果想讓孩子對學習這件事也產生好的評價或感受，那就在學習的整個流程中，儘量多去創造一些積極的體驗，同時保證最終結束的那個點是愉快的。

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但，話又說回來了。學習、寫作業、背課文，對剛結束假期的孩子來說，說到底是件辛苦的事兒，好像跟「積極體驗」這四個字關係不大。

誒，這就是咱父母可以發揮作用的地方了。畢竟俗話曾經說：只要套路用得好，孩子也能把學習當寶。

拿寫作業這個事兒來說，寫作業前、過程中、寫完後，其實都給了我們很大發揮的空間，就看你能不能利用起來了。我們家是這樣做的：

1. 寫作業前：營造愉快氛圍，讓孩子放鬆戒備。

上周開學，送DD上幼兒園，三天一小鬧兩天一大鬧。又一天，為了拖延上學，他張嘴就來，看一集萌雞小隊再去。原本我是不想同意的。早上時間緊張不說，關鍵，誰家好人上學前非要看個電視啊？

但轉念一想，如果看個動畫片能讓他情緒愉悦一些，那我送園至少能輕鬆一些吧。便同意可以在路上看10分鐘。沒想到，DD看完開心到模糊，手舞足蹈地給我講述動畫片內容，進園後也輕輕鬆鬆說了媽媽再見。遠的不提，就前一天，還鬧了一頓說什麼也不想去呢。

假如我當時拒絕，義正嚴辭的輸出為何你必須上幼兒園，為何你不能跟大人講條件？本來就分離焦慮，再加上一通說教，只會更讓他感覺上學這事兒很糟糕，說不定就達到了一個負峰值。那上幼兒園這件事，在DD心裏，恐怕就是個需要一級戒備的負面事件了。

送DD去幼兒園（CC爸媽提供）

孩子寫作業，同樣的道理。要知道，他們是上了一天學誒！從早上7點多出門，到晚上5點半到家誒！在學校，有可能注意力不集中被老師批評過吧，有可能問題回答不上來尷尬過吧，腦子用了一天也夠累了吧~

所以，別急着催，寫作業前先營造個輕鬆的氛圍，讓他們放鬆一下、開心一點，感覺很開心了，再去寫作業。

我一般會讓CC玩會兒玩具，或者跟DD去樓下玩一會兒，或者跟她一起聊八卦：

說到有趣的，我就陪着哈哈大笑一會兒

萬一跟同學鬧矛盾了，那就一起吐吐槽

說自己課上表現不錯，那就順帶一頓彩虹屁



一通放鬆，孩子一天積壓的壓力沒有了，大腦也放輕鬆了，情緒上也超開心。這時候再開始作業，往往要好接受得多。

CC跟DD在樓下玩雪（CC爸媽提供）

2. 寫作業中：學會閉嘴、避免嘮叨，提供情緒峰值。

「這個你都不會嗎？」

「講了幾遍了， 怎麼還不懂呢？」

「你看誰誰誰讀的多好。」

「再摳橡皮就把你手剁掉！」



咱就說，如果寫個作業，父母以上的催促、嘮叨、指責不斷，孩子對寫作業這事兒感受能好嗎？再好的體驗，也都被這些附加的情緒，搞成了負面的。所以，我是建議，寫作業過程中父母儘量閉嘴，實在不行離遠點，眼不見為淨！

如果孩子不會跑來問你，一輔導，他不會，就上癮，怎麼辦？這事兒我們家現在都是交給學習機。比我講得好，還比我有耐心。中年人，主打一個能用錢解決的問題，絕不浪費情緒價值，消耗親子關係。

總之，開學這個階段，千萬別讓孩子「開局即地獄」。咱創造不了天堂，至少也得讓他們覺得沒那麼可怕吧。

再說CC寫作業過程中。

現在剛開學，寫作業是用番茄時鐘法。（比較適合現在這個內驅力還不夠強的階段）寫完一科，休息一會兒。只要她一宣佈：「媽媽我寫完語文/數學/英語啦！」不管我在幹什麼，就會立馬放下手裏的活兒，彩虹屁跟上、狗腿子行為跟上。

「媽媽給你切好了果盤，快來吃！」

「媽媽給你衝了個百香果蜂蜜水，快來喝！」



當人類吃東西的時候，大腦就會自然釋放一個信號——嗯，這個時候我感覺特別的愉悦。又因為和剛剛寫作業的時間處在一個連續的時間範圍內，就像是一個「療程」。那大腦也會等同於這一個階段（含寫作業）都是愉悦的。

每寫完一輪作業，都得到這樣一波愉悦的反饋，那整個寫作業的N輪循環中，孩子都會感覺良好。你看，「作業中」的這份積極體驗，不又被咱們拿捏了？

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3. 寫作業後：正向反饋+及時叫停，保證終值。

別忘了，整個學習流程的最終體驗，也就是「終值」，也是非常重要的。怎麼確保這份體驗是良好的呢？有兩點經驗。

一是，抓住孩子學習過程中表現得好的地方，誇就對了！

「今天作業完成得挺快，比昨天快了10分鐘呢！不錯，有進步！」

「都沒什麼錯，不僅速度快，正確率還高了，真棒！」

「你今天好認真啊，本來都到休息時間了，你還在繼續寫，我都沒好意思打擾你！」



雖然做作，但有用。因為孩子都很喜歡這種及時正向的反饋。上一秒付出了，下一秒就想看到結果。你的誇獎，會強化孩子內心的成就感，還能滿足他們努力過後的小小虛榮心。對學習的好感自然就會up！up!

二是，不要乘勝追擊，而應及時叫停。

很多父母看孩子表現得不錯，總會有一種乘勝追擊的心理。

「趁着今天狀態好，多讀一會兒吧！」

「今天作業完成的早，表現不錯，咱們再加一本練習冊吧！」



上一秒剛誇完，下一秒就加任務，等於是給個甜棗再來個手掌！好不容易誇出來的積極終值體驗，會被這加碼的任務慢慢消磨掉。其實，對待孩子的學習任務，及時叫停也是一種智慧。

就讓他們每次作業、閲讀、背誦……完成都停在最開心的時刻，孩子反而會有一種「意猶未盡」的感受。對於下一次的任務，變得期待，而非抵觸。

CC在用學習機認真學習（CC爸媽提供）

我一直覺得，在學習這件事上，我們父母能提供的最大價值，就是情緒價值。什麼監督、輔導都是其次。最重要的是先確保孩子在學習這件事上的感受是輕鬆的。說白了，一個最簡單的道理——心情好了，萬事萬物都可愛；心情不好，大概就只想躺屍，什麼也不幹。

尤其初開學在這個階段，要先營造孩子對學習的良好體驗。這屬於高樓大廈的地基。基礎牢固了，後面再抓學習計劃、方法、效率……才能事半功倍！你們說呢？

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