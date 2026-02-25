育兒｜社工提醒過度介入孩子功課 易令孩子缺乏行動能力

我記得孩子還是幼兒時，總像蜜糖甜甜的黏著我；事無大小，我也妥貼地照應他， 這個honey and bee 的關係，令我快樂和滿足。

本文作者：香港中華基督教青年會學校社會工作部學校社工 劉蓓英



到孩子適齡讀書，幼稚園的寫字家課都是我執著他的小手做的，寫不好會給他擦了再寫。每個節日的勞作家課 : 中秋的花燈、新年的掛飾，都一直是我的創作。雖然我工餘已很累，但因為覺得他做得不夠好，我還是替他完成了。

孩子升上小學時，我開始發現不妙：老師說他不能獨自完成堂課，抽屜一片凌亂，每天也等我放工才不情願地開始做功課… 這我才意識到，孩子缺乏能力和動力負責任，部分原因是我一直替他扛起責任！

孩子要問責 家長是教練

孩子做得不夠好，其實我們只需在旁指點和鼓勵，讓他再嘗試、改善，並決定何時完成，過程雖然艱辛，但他會漸漸理出「自己的事自己做」的核心原則，對事情產生好奇和動力，逐步建立自己的風格。

孩子從被照顧到承擔責任，是個充滿挑戰的路段，家長怎樣放手，又是另一挑戰。像我在孩子上小學時才驚覺要放手，就要立即糾正，在孩子從小處開始指導，以免他們像臨崖被推下，出現恐慌和絕望，更無動力負責任。

為孩子每個扛起的新任務發出10倍喝采聲

還記得孩子第一次自己温習默書而取得合格，他高呼「我自己温㗎！」，我也為他努力取得成果而獎他一個零食，他的自豪加上我的認可，成為他再履行責任的動力。慶幸孩子在我「覺悟」後開始學習承擔責任，原來育兒也跟社工精神一致：助人自助。我懂了，你懂嗎？