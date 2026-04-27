媽媽教仔女做功課太勞氣 致頭部劇痛、視力模糊 求醫發現腦瘤破裂

情緒過於激動都會有致命風險！廣東一名女子近日就因教導小朋友做功課時，因情緒太激動導致腦瘤破裂出血，幸因有及時送醫才得以脫險。



據內地媒體報導，廣東一名女子曾反覆出現頭暈及頭痛的症狀，但未有及時正視問題。近日，女子在家中教導孩子做功課時，因孩子的學習問題而一度情緒失控，導致頭部瞬間出現劇痛、視力模糊的症狀。家人見狀後立刻將女子送到醫院就醫。

檢查發現出現腦瘤破裂 伴隨中風性出血

經醫療團隊檢查後，發現女子的右側顳頂枕部巨大佔位病變，伴少許高密度改變，不排除出現腦瘤破裂的可能性，因此決定將女子送往腦科醫院進行磁力共振掃描（MRI）檢查。經檢查後，發現患者顱內佔位性病變，伴隨著中風性出血，導致右側腦室積水持續加重。醫生經評估後立刻為女子進行開顱手術，在手術後10天康復出院。

患者顱內佔位性病變，併發中風性出血，並導致右側腦室積水持續加重。（圖片來源：齊魯晚報）

有醫生指出，任何人若情緒激動都會引發血壓驟升和腦血流動力學劇變。若本身顱內存在血液供應豐富的腫瘤或脆弱血管，便有機會導致腫瘤內出血或水腫加重，是次案例則是因腫瘤中風而出現顱內壓危象。

經常性生氣容易引致 8 大問題

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有台灣新光醫院家醫科醫師柳朋馳分享，指出情緒對身體造成一定影響，甚至影響五臟六腑的運作。若人容易生氣、性格衝動或控制情緒較差的人，身體會出現 8 大問題：

1.大腦：使細胞衰弱，腦中風危險增3.62倍。

2.肺：頻密生氣，肺泡常處於持續擴張傷害肺臟。

3.心臟：生氣時心跳加速，誘發心絞痛和心肌梗塞。

4.腸：引起情緒性胃腸疾病，誘發胃潰瘍、胃酸逆流。

5免疫系統：壓力荷爾蒙皮質醇升高，使身體免疫力下降。

6.甲狀腺：内分泌系統失調，引發甲狀腺亢奮。

7.肝：體内C反應蛋白濃度提升，導致肝炎和肝損傷。

8.皮膚：導致人體皮質醇增加，自我修復能力更差。