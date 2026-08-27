4年奪90獎項！11歲花式跳繩新星陸鏗善分享心路歷程：輸贏不重要

撰文：阿言
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11歲的陸鏗善接觸花式跳繩只有4年，卻已成為香港花式跳繩的代表隊成員，並在多項本地及亞洲賽事中取得佳績。最初因疫情需要運動而接觸跳繩，一直到後來加入代表隊，更踏上大型賽事舞台，一路走來累積了不少經驗，也有所成長，他亦分享了學習花式跳繩的心路歷程。

11歲成花式跳繩界亞洲新星　屢獲本地及亞洲獎項

一根繩子，譜寫孩子蛻變的成長詩篇，每一次跳躍，都是全方位滋養身心的奇妙旅程，以健康自信的正面心態，躍向更廣闊的未來。隸屬香港花式跳繩會、現年11歲的陸鏗善，跳出意想不到的天與地，只是短短4年，一躍成為花式跳繩界的亞洲新星。

由亞洲跳繩聯合會（AJRU)、國家體育總局社會運動指導中心及中國毽球跳繩協會聯合主辦的《2026亞洲跳繩錦標賽》(亞錦賽)早前於浙江紹興舉行，匯聚來自9個國家及地區、共1,160名跳繩好手同場競技，香港跳繩代表隊於3個年齡組別獲得共84面獎牌包括19面金牌的佳績。香港代表之一的陸鏗善，勇奪9-11歲個人男子組個人全能總成績冠軍，更在團體項目中奪得團體全能總成績冠軍、交互繩四人花式亞軍等多個獎項。

跳出佳績的陸鏗善，由香港代表隊精英運動員，踏足花式跳繩界僅四年以來，獲獎逾90個，包括今年1月在《全港精英跳繩比賽暨中國香港代表隊選拔賽》的個人賽中奪得9-11歲男子組冠軍，日前更在「全港小學學界三項潛能傑出學生選拔計劃」中獲「潛能學生獎」。對於早前出戰錦標賽成為亞洲新星，接受訪問時表現謙遜，他說：「得獎是很開心，但比起個人獎項，其實我更想和隊友們一起奪團體獎。因為我們一起努力操練，互相見證大家的付出和努力，互相鼓勵，如果能奪團體獎，一定是最開心！」

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享受跳繩不在乎輸贏　失誤能磨練韌性及自信

小小年紀已有大將之風，表現氣定神閒，直問陸鏗善為何對花式跳繩情有獨鍾，他說：「花式跳繩帶給我很多快樂，就算有不開心，跳繩會把不開心跳走。怎跳也不會覺得累，也未想過放棄，每個動作變化多端，很有趣味及挑戰性。輸贏不緊要，我很享受每次練習和比賽，尤其父母在場看我比賽，我會更有信心，他們一直叫我享受過程，有否獎項不重要。我8歲的妹妹也有學習花式跳繩，她表現很好，如果我是她的年紀，也做不到這個表現。其實除了花式跳繩，我也愛打籃球，長大後希望雙線發展，當籃球員和花式跳繩運動員。」

在大眾印象中，跳繩或許只是單調的運動，但當融入了音樂、節奏與花式技巧時，便蛻變成充滿魔力的運動，絕不僅是消耗體力那麼簡單，複雜的動作要求手到眼到心到。纏住腳踝、落地失誤等練習時總少不了，就是在無數次絆倒再重試的循環中，孩子學會如何面對挫折，磨練出難能可貴的韌性及自信。

疫情時在家接觸花式跳繩　獲校內教練發掘加入港隊

陸鏗善和花式跳繩結緣，是新冠疫情致全港停課時，陸鏗善的父親說：「那時在家抗疫，太太為了讓兒子做點運動，就叫他跳繩，玩玩動動，消磨時間。怎料他跳了數天後，突然學懂交叉跳等動作。」復常後，對跳繩產生了興趣的陸鏗善，參加校內花式跳繩課程，而有份執教鞭的，正是該校舊生兼在本地花式跳繩界享負盛名的周永樂，曾於2016年世界跳繩錦標賽中歷史性為香港贏得個人花式跳繩世界冠軍。

陸鏗善的過人天份，即被周永樂及同為香港跳繩運動員的梁珀瑋看中，挑選加入香港花式跳繩總會。為練習備賽，陸鏗善每周平均有4天的課餘練習，但密集的操練從未影響其學業成績，像剛過去的學期考獲全班第8名，全級名列20，陸父說這成績已很「收貨」外，更感激學校老師的無私付出，非常欣賞學校的教學宗旨。

父母不要求成績　學校亦給予空間發展興趣

陸鏗善就讀的是博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學，辦學理念是「讓學生享受童年」，陸父說：「我和太太只想兒子透過花式跳繩鍛練身心，從沒想過要他做出特別的成績來，我們常問他：『累不累？要不要繼續？』他一直很堅持和享受，的確花式跳繩令他改變不少，如增強自信、獨立自理，最大收穫是認識不少朋友外，也多得學校的配合和鼓勵。無論之前的蔡劍冬校長或現任的譚穎君校長，均主張少功課多空間，讓學生在不同的領域中增強自信。就是有次去聽講座時，當時蔡校長說對學生的要求是『先學做人，後才讀書』，深深打動了我，決定為兒子選讀這學校。老師的確對學生無私付出，如陳主任和趙老師犧牲周末時間帶學生出賽，出心出力，對學生的用心栽培是有目共睹的。而香港花式跳繩總會對學生培訓也相對彈性，不會硬來催谷，會以學生的身心發展作配合及設計動作。」

暑假後升讀小六的陸鏗善，雖然為了升中要應付呈分試，但也不忘分配時間練習跳繩：「下一個出賽目標是明年的世界賽，我有信心，也想做出好成績，但是有沒有獎項也不緊要，可以和隊友們一起練習和挑戰，已很開心了。」

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