巴黎奧運｜土耳其「無課金大叔」凱旋歸國！夥9歲女兒受訪變慈父

土耳其51歲空氣槍射擊選手迪基斯（Yusuf Dikeç）在本屆奧運的混雙空氣槍賽事中奪得銀牌，因其獨特的「裸射」姿勢引發全球網民熱議。回國後，他接受了當地媒體的訪問，分享了對全球網友討論的感想，並首次帶9歲女兒巴莎克公開亮相，再次引發網民的高度關注。



迪基斯帶着9歲女兒巴莎克曝光。（YouTube截圖 / @Haber Lütfen）

迪基斯帶着9歲女兒巴莎克曝光。（YouTube截圖 / @Haber Lütfen）

在受訪影片中，巴莎克戴着父親的銀牌，迪基斯則流露出滿滿的父女情。他透露，女兒是他最好的支持者兼「教練」，常常為他提供建議，展現了兩人深厚的感情。迪基斯曾表示，現在對他來說，世界上最重要的就是他的女兒芭莎克。

迪基斯與9歲女兒巴莎克父女倆感情好。（YouTube截圖 / @Haber Lütfen）

針對全球網友對他的「改造」與讚美，迪基斯解釋了自己射擊的技巧。他表示，在射擊中需要不斷調整呼吸，才能避免手抖並精確射擊。這種「淡定射擊」的背後，是他24年來不懈努力的結果。

迪基斯的女兒首次曝光後，其可愛的容貌讓許多網友驚艷，大家紛紛表示：

．「殺手秒變未來的國民岳父！」

．「以後娶他女兒要小心！」

．「殺手其實是慈父」



迪基斯女兒約於訪問的11:08時出現：

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