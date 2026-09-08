兒童健康｜八寶粥可當小朋友點心？營養師拆解成分　附健康食法

兒童飲食｜平日帶小朋友外出或家中剛好沒有存糧時，偶爾用八寶粥當作孩子的點心，其實完全沒問題！營養師指出，八寶粥屬於常見的穀物甜湯，成分大多為相對原型的食材，只要注意糖分控制與營養搭配，也是一個方便且具彈性的育兒點心選擇。

本文作者：劉學民營養師（營養師Couple食記）



原型全穀物食材 補充日常不足

八寶粥是很常見的穀物甜湯，裡面的食材包含各種穀物，例如：糯米、燕麥、各種豆類、麥片及桂圓等。就成分上而言，這些都屬於相對原型的食材，剛好可以補充小朋友平日容易攝取不足的全穀類食物。

熱量與糖分分析：低糖版更健康

市售八寶粥一罐大約 340 至 350 公克：

一般原版：熱量大概 300 大卡，精緻糖大約 30 至 35 公克。當作小孩的點心時，家長比較需要留意的只有糖分部分。

低糖版本：現在市面上亦有推出「低糖」口味，一罐的精緻糖減量至約 20 公克；由於油脂量稍微提高，熱量比原版稍微高一點點，一罐熱量大概 350 大卡。

只要注意糖分控制與營養搭配，八寶粥是一個方便且具彈性的育兒點心選擇。(Magnific)

營養師私房搭配法：分食+ 補充蛋白質

在日常飲食搭配上，營養師分享自家的實用做法：

1. 分量減半：讓家中兩個小朋友一人分食半罐，每人攝取的熱量約為 180 大卡。

2. 補充蛋白質：蛋白質部分，可額外搭配無糖豆漿或保久乳（純牛奶）一起飲用，令營養更加均衡。

這種搭配方式非常適合外出遊玩，或是剛好家中沒有準備點心時的臨時替代選擇。

重點小結：育兒點心保持彈性

八寶粥當然不是最完美的點心選擇，但是育兒路上偶爾需要更有彈性的做法，只要掌握分量與搭配原則，家長也能輕鬆應對！

《本文資料獲營養師Couple食記轉載，由劉學民營養師撰寫。原文為「偶爾用八寶粥當作小孩的點心，其實還OK」》