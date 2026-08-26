孩子變笨因睡不夠？醫揭各年齡層睡眠時間　教改善方法助大腦發展

孩子晚上睡不好，不只是白天沒精神而已，還可能影響學習、情緒甚至大腦發展！



台灣國泰綜合醫院兒童醫學部主治醫師，同時也是兒童發展評估暨早期療育中心主任許書菁表示，睡眠是兒童神經發展的重要基礎，大腦在睡眠期間會進行神經連結的整理、修剪與強化，若長期睡眠不足或睡眠品質不佳，不但會削弱認知表現，更與執行功能、情緒調節能力及行為問題息息相關，甚至可能出現類似注意力不足過動症（ADHD）的特徵。

相關文章：ADHD｜孩子是好動、專注力弱就是過度活躍？4條問題助認識與判斷👇👇👇

+ 18

睡眠助攻大腦發育 睡不夠恐釀專注力與執行力減弱

許書菁醫師指出，兒童的大腦從出生後便持續快速發展，而睡眠與大腦可塑性密切相關。其中，非快速動眼期睡眠，有助於學習與記憶鞏固，快速動眼期睡眠，則與情緒處理、創造力及社會認知功能有關。孩子白天接收到的資訊，需要透過睡眠進一步整理與儲存。所以當孩子睡眠不足，常會出現專注力不集中、反應變慢或執行功能較弱等狀況，家長不能不慎。

從嬰兒到青少年 分齡打造睡眠黃金期

根據兒科醫學建議，不同年齡層所需的總時數有所差異，許書菁醫師提到，

4至12個月的嬰兒，每日需睡12至16小時

1至2歲幼兒，為11至14小時

3至5歲學齡前兒童，需10至13小時

6至12歲學齡兒童，需睡覺9至12小時

13至18歲的青少年，也應維持8至10小時的充足睡眠



日間運動與飲食調整齊下 打底孩子神經發展健康

在日常照護上，許書菁醫師建議家長，應從小就要積極協助孩子建立固定作息。包括周末盡量維持規律睡眠時間；同時避免睡前1至2小時使用電子產品，減少藍光影響褪黑激素分泌。睡前可透過閱讀、輕音樂或溫和親子互動，幫助大腦逐漸進入休息狀態。飲食上則應避開含咖啡因飲料與過量甜食，並維持白天的適度運動，但應避免在睡前進行劇烈活動。

許書菁醫師並提醒家長，若發現孩子出現長期的打鼾、夜醒頻繁或日間過度嗜睡等警訊，應及早諮詢專業醫療人員。透過早期的介入與正確的睡眠照護，能確保孩子在關鍵的神經發育期，掌握到健康成長的關鍵。

延伸閱讀：兒童身高｜嬰兒睡眠習慣影響發育 「一原因」不建議室內太光亮

+ 22

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】