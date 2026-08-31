韓國研究：爸爸參與夜間育兒有助改善媽媽失眠　提升家庭睡眠質素

許多家長在BB初生時期，經常要半夜起身餵奶和照顧BB，如果長期由媽媽一人承擔夜間的照顧責任，自然容易影響睡眠。韓國一項研究發現，如果爸爸晚上有份幫忙照顧孩子，有助減輕媽媽失眠的情況，亦能改善伴侶關係，間接令孩子睡得更好，提升家庭睡眠質素！



研究探討爸爸夜間育兒 對母子睡眠的影響

韓國一項於《Springer Nature Link》發表的研究，探討了父親參與夜間育兒對孩子及母親睡眠的影響。研究團隊表示，以往有研究反映，如果父母之間在育兒方面有良好合作，會對伴侶關係、孩子發展、親子睡眠都有正面的影響。

因此，是次研究是希望了解父親在晚上幫忙照顧孩子，能否改善孩子和母親的睡眠。同時探討伴侶關係，以及媽媽有沒有信心處理孩子的睡眠問題，會否令結果有所不同。

招募290名母親填問卷 了解家庭分工與親子睡眠情況

研究人員招募了290名母親參與研究，她們的平均年齡為34.8歲，孩子年齡介乎6個月大至36個月大，當中有50.7%為男孩。

參加者需要報告另一半在晚上照顧孩子的參與程度，並要填寫問卷，回答關於孩子睡眠、伴侶關係以及失眠程度的問題。研究人員會再根據資料，分析父親夜間育兒的參與程度，與孩子及母親睡眠之間的關係。

逾四成父親沒參與夜間育兒

研究數據顯示，父親在夜間照顧孩子的參與程度普遍偏低。研究亦發現，如果父親在夜間花越多時間照顧孩子，母親的失眠情況就越輕微，但對孩子的睡眠沒有直接影響。

父親育兒參與度越高 母親失眠越輕微 74.8%的母親： 父親分擔的部分少於25% 43.1%的母親： 父親完全沒有參與夜間育兒

父親夜晚育兒時間與伴侶關係滿意度成正比

當伴侶關係越好，母親就越有信心處理孩子的睡眠問題，繼而令孩子有更好的睡眠。相反，如果孩子睡眠問題越多，母親的失眠情況也會越嚴重。

整體來說，研究顯示南韓父親在夜間育兒的參與程度普遍偏低，如果父親在夜間照顧孩子，除了有助減輕母親失眠的情況，亦可能透過改善伴侶關係，間接令母親和孩子都睡得更好。研究人員認為，日後在研究母親與孩子的睡眠時，也應將父親的參與及伴侶關係納入考慮。