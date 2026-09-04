新學期換老師學生爆哭致電校長　獲暖心安慰被讚真正「愛的教育」

「朱校長您好，我是即將升入三年級7班的李藝希，剛聽爸爸媽媽說安老師三年級不教我們了……」近日，江蘇南京一名小學生，因捨不得班主任被調走撥通了校長的電話，隨後校長的耐心回覆，獲全網點讚。



在撥給校長的電話裏，李藝希拼命忍住眼淚，哽咽着道出心中的不捨，「我內心既難過，又不捨。我記得我上一年級時，性格膽小，不愛和同學交往……」

電話另一頭，校長耐心回應：「安老師去教一年級了，那裏的小弟弟小妹妹更需要她。你已經上三年級了，應該學着更加堅強。安老師還在學校裏，有時間你可以去看看她，抱抱她，跟她聊聊天……」

在校長的開導下，孩子的情緒漸漸平復，停止了哭泣。這段對話感動了無數網友，大家紛紛感嘆：「一通電話，讓我們看到了教育最好的模樣。」

網友大家紛紛感嘆：「一通電話，讓我們看到了教育最好的模樣。」（央視一套）

電話裏的朱校長正是南師附中仙林學校小學部校長朱永剛。他表示，接起電話聽到孩子在抽泣，他馬上意識到孩子捨不得安老師，「這個調動的工作安排有很多不可抗的原因，但是跟孩子說，她理解不了，所以更多是去表達一年級的弟弟妹妹們更需要安老師。」

接到這通電話，朱校長感到既意外，又在情理之中。每年的一年級新生家長會上，他都會把電話號碼告訴全體家長。他說，自己也很享受和孩子們平等交流的時刻，經常早上在校門口迎接學生，平時也會給孩子們上課。「孩子們對我很親近，什麼話都願意說。」

在朱校長看來，學校最重要的是給孩子愛的教育：

作為老師，愛孩子是最基本的，而懂得去尊重孩子，就是給孩子們樹立了最好的榜樣。

對於深受孩子們喜歡的安老師，朱校長說，工作交給她，自己很放心。「在班級管理中，她能做到寬嚴並濟，正是我們倡導的『溫柔的堅持』——底線不能破，但對孩子的關愛必須落在實處。她就是這樣的老師。」

得知學生的心意，安老師感慨：「她用最直接、最天真的方式表達對我的喜愛，其實很感動，也很心疼。」

安老師和李藝希（央視一套）

安老師在社交平台寫道：「雖有萬般不捨，但教育本身就是一場告別與守望。感謝所有網友的善意，我會繼續牽掛7班孩子們的成長，也會用心陪伴新班級的孩子，一同向陽生長。」

換老師，在校園裏其實是常見之事。每年都有不少孩子或家長向朱校長表達「能不能不換老師」的訴求，所以他對這次事件早有心理預期，笑稱這是「幸福的煩惱」。

「說幸福，是因為從這件事裏，我看到學校有這麼多孩子喜歡、家長信任的優秀老師，我為此自豪。煩惱則是因為，作為校長，我其實更希望老師能從一年級一直帶到六年級，但往往事與願違——有老師懷孕生孩子，有骨幹教師交流輪崗，還有老教師退休轉崗……這些不可抗因素時有發生，必然涉及教師調整。這種調整，難免給班級孩子、家庭甚至老師帶來情感衝擊，這就是我們的煩惱。」

朱校長表示，學校的穩定運轉需要堅持原則，也要引導孩子正確認知。「期待孩子們在保留對原老師的不捨之情的同時，也能相信新老師會給他們未來的校園生活帶來更多精彩。」

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