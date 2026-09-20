兒童肥胖｜小時胖長大會自然瘦？醫：脂肪細胞增生恐一路胖到成年

「孩子只是胖一點，長大抽高就好了？」不少家長都有這樣的想法，但兒童肥胖恐影響成年後健康。台灣萬芳醫院兒科部劉喆瑩醫師提醒，兒童肥胖可能增加脂肪肝、高血壓、血脂異常等風險，應及早從飲食、運動、睡眠及生活習慣著手管理。



劉喆瑩醫師指出，兒童及青少年正值快速成長階段，若長期處於肥胖狀態，不僅可能讓體重問題延續至成年，也可能增加未來健康負擔。因此，與其期待孩子長大後自然變瘦，更重要的是在成長階段逐步調整飲食、活動、睡眠與生活習慣，建立能長期維持的健康模式。

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兒童肥胖之所以需要重視，關鍵在於童年與青春期是脂肪細胞數量增加的重要階段。劉喆瑩表示，若孩子在這段時間快速增重，身體可能累積較多脂肪細胞；成年後減重時，多半只能讓脂肪細胞變小，卻難以讓已形成的脂肪細胞消失，因此兒童時期若累積較多脂肪細胞，長大後可能更容易面臨復胖壓力。

劉喆瑩提醒，兒童肥胖不只是外觀問題，也可能影響脂肪肝、高血壓、血脂異常、呼吸睡眠及骨骼關節健康。家長也可觀察孩子頸部後方、腋下或腹股溝等皮膚皺摺處，若出現洗不掉的暗沉，或皮膚摸起來變厚、變粗，可能是黑色棘皮症，代表身體已出現代謝警訊；若合併體重過重、腰圍增加或家族糖尿病、高血脂病史，更應提高警覺。

她強調，兒童體重管理不能直接套用成人減重模式，也不應以節食或快速變瘦為目標。孩子仍在長高與發育，過度限制飲食可能影響營養攝取與心理感受。對部分孩子而言，第一步不是立刻減重，而是讓體重維持或增加速度慢下來，隨著身高持續成長，BMI就有機會逐步改善。

兒童健康體重管理可從「85210」健康生活開始做起，包括每天睡足8小時、天天5蔬果、每日螢幕時間少於2小時、每天運動30分鐘至1小時，以及0含糖飲料並喝足白開水。劉喆瑩表示，這些生活習慣需要家長一起參與，才能更容易在日常生活中持續落實。

不過，若孩子已達 肥胖或嚴重肥胖，或合併脂肪肝、高血壓、血脂、血糖異常等健康問題，單靠生活型態調整有時仍不足。符合條件的兒童及青少年，也可經醫師完整評估後考慮抗肥胖藥物，作為生活型態治療的輔助，但藥物並非快速減重捷徑，也不能自行購買或使用，仍須依孩子的年齡、生長發育、肥胖程度及相關共病等情況評估。

若孩子BMI已達肥胖或嚴重肥胖範圍、體重持續快速增加，或出現黑色棘皮症、脂肪肝、血壓、血脂或血糖異常等警訊，建議及早至具兒科專業的體重管理門診進一步評估，由醫師依孩子的生長發育與健康狀況，規劃適合的長期體重管理方式。劉喆瑩提醒，兒童肥胖越早被看見、越早適當介入，越有機會降低肥胖對未來健康造成的長期影響。

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