孩子常吃炸雞、甜點易患「睡眠呼吸中止症」！醫生提出一控制準則

台灣耳鼻喉科醫生蔡明劭指出，一名睡眠呼吸中止症患童因不良飲食導致糖尿病與脂肪肝，幸好透過飲食控制兩週後明顯改善。他提醒，兒童打呼不僅是睡眠問題，更可能隱藏代謝與體重風險。早期介入、改善生活習慣，才能守護孩子健康。



台灣耳鼻喉科醫生蔡明劭近日分享，他在治療一名小朋友住院手術時，抽血檢查結果讓人震驚。孩子的血糖過高，糖化血色素達到糖尿病診斷標準，肝功能指數異常，甚至合併脂肪肝。這提醒醫生們，睡眠呼吸中止症的孩童，問題不僅止於睡眠，還可能伴隨嚴重的代謝異常。

睡眠呼吸中止症的孩童，體重過重是隱藏危機

蔡明劭回顧多年臨床經驗，指出許多小兒睡眠呼吸中止症（Obstructive Sleep Apnea, OSA）患者，除了腺樣體或扁桃腺肥大，體重過重也是常見的共病因子。他強調，體重控制在兒童健康中扮演關鍵角色，若忽視飲食習慣，後果恐怕不容小覷。

不良飲食習慣釀成大患

進一步了解後發現，該名小朋友的日常飲食充滿炸雞、薯條、甜點與含糖飲料，長期下來導致代謝異常。醫生立即聯合兒科與新陳代謝科介入治療，並與家長合作推動「家中零食、甜品歸零計劃」。短短兩週內，孩子體重下降，精神與活力也明顯恢復。

含糖飲料要懂得節制

回診時，小朋友坦言，雖然在家能忍住不吃甜食，但看到學校販賣機的甜飲料仍難以抗拒。蔡明劭提醒，含糖飲料並非完全禁止，而是要控制頻率與量。他以自身為例，家人規定每週僅能喝一次含糖飲料，平時則以多喝水、走路與運動維持健康。

打呼不只是小事

蔡明劭最後強調，孩子打呼或睡眠呼吸中止並不只是「睡不好」的表現，背後可能潛藏肥胖、糖尿病與脂肪肝等危機。唯有及早發現、正確治療，再搭配飲食與生活習慣的調整，才能真正守護孩子的健康未來。

甚麼是「睡眠呼吸中止症」？

睡眠呼吸中止症是一種睡眠相關呼吸障礙。最典型的情況是：人在睡眠中，上呼吸道因為鬆弛、塌陷或受阻，導致呼吸反覆暫停或變淺。這些「呼吸中斷」通常會持續數秒到十幾秒，然後因為缺氧或二氧化碳堆積，身體會驚醒片刻，重新打通呼吸道，再繼續睡。

臨床上常見的症狀包括：

．睡覺打鼾很大聲，甚至會突然安靜下來（呼吸暫停）

．睡眠中翻來覆去、不安穩

．白天容易嗜睡、注意力不集中

．可能合併高血壓、心血管疾病或代謝異常（在成人常見）



兒童睡眠呼吸中止症的表現

小孩和大人不同，白天未必會嗜睡，反而可能表現為：

．打鼾聲明顯且持續

．睡眠中呼吸不規則，甚至出現「喘一口氣」的狀況

．夜間盜汗、翻身頻繁

．白天脾氣暴躁、注意力不集中、學習表現下降

．成長遲緩或體重增加不良



如果長期沒有治療，兒童可能出現發育與學習遲緩、行為問題（過動或情緒不穩定）、心肺功能受影響、臉型可能發生變化（「腺樣體臉」：張口呼吸、臉部細長）。

